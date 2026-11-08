La Mansión VIP 2 se prepara para abrir sus puertas a 16 personalidades de redes sociales, quienes convivirán completamente aislados del mundo exterior, bajo vigilancia permanente de cámaras y micrófonos que documentarán cada estrategia, alianza, romance y pelea que protagonicen.

Los participantes compartirán el mismo techo mientras enfrentan retos y eliminaciones que pondrán a prueba su popularidad y su comportamiento. En La Razón te contamos a qué hora inicia el reality creado por HotSpanish y cuál será la programación de esta primer noche de encierro.

¿A qué hora inicia La Mansión VIP 2?

El esperado estreno de La Mansión VIP 2 está programado para llevarse a cabo este domingo 8 de noviembre a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) a través del canal de YouTube HotSpanish Vlogs.

Luego de la revelación de los habitantes sorpresa, alrededor de las 23:00 horas, se realizará la primera votación de la temporada. Recuerda que este será tu momento de apoyar a tu creador de contenido o cantante favorito, de este modo él o ella podrá llegar a ser una de las personalidades que lleguen a la final.

La Mansión VIP 2 ı Foto: X @lamansionvipmx

¿Quiénes son los habitantes confirmados de La Mansión VIP 2?

Hasta el momento, HotSpanish sólo ha anunciado a 10 de los 16 participantes de La Mansión VIP segunda temporada, ellos son:

Karely Ruiz

Itatí López

Tony Aguirre

João Ferreira

Edwin Mendoza

Paolita Suárez

Doña Alegría , cuyo nombre real es Leticia Guajardo

Cintia Cossio

Rod Contreras

Bellakath

¿Quién ganó la primera temporada de La Mansión VIP?

La primera temporada de La Mansión VIP la ganó Sol León, quien se llevó un premio de 2 millones de pesos mexicanos tras superar casi un mes de encierro.

La empresaria e influencer originaria de Culiacán, Sinaloa, es conocida por su marca de fajas moldeadoras y productos de belleza. De acuerdo con los datos proporcionados por HotSpanish, ella fue la más votada por el público, por lo que fue proclamada ganadora.

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