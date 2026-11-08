La Mansión VIP 2 se prepara para abrir sus puertas a 16 personalidades de redes sociales, quienes convivirán completamente aislados del mundo exterior, bajo vigilancia permanente de cámaras y micrófonos que documentarán cada estrategia, alianza, romance y pelea que protagonicen.
Los participantes compartirán el mismo techo mientras enfrentan retos y eliminaciones que pondrán a prueba su popularidad y su comportamiento. En La Razón te contamos a qué hora inicia el reality creado por HotSpanish y cuál será la programación de esta primer noche de encierro.
¿A qué hora inicia La Mansión VIP 2?
El esperado estreno de La Mansión VIP 2 está programado para llevarse a cabo este domingo 8 de noviembre a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) a través del canal de YouTube HotSpanish Vlogs.
Luego de la revelación de los habitantes sorpresa, alrededor de las 23:00 horas, se realizará la primera votación de la temporada. Recuerda que este será tu momento de apoyar a tu creador de contenido o cantante favorito, de este modo él o ella podrá llegar a ser una de las personalidades que lleguen a la final.
¿Quiénes son los habitantes confirmados de La Mansión VIP 2?
Hasta el momento, HotSpanish sólo ha anunciado a 10 de los 16 participantes de La Mansión VIP segunda temporada, ellos son:
- Karely Ruiz
- Itatí López
- Tony Aguirre
- João Ferreira
- Edwin Mendoza
- Paolita Suárez
- Doña Alegría, cuyo nombre real es Leticia Guajardo
- Cintia Cossio
- Rod Contreras
- Bellakath
¿Quién ganó la primera temporada de La Mansión VIP?
La primera temporada de La Mansión VIP la ganó Sol León, quien se llevó un premio de 2 millones de pesos mexicanos tras superar casi un mes de encierro.
La empresaria e influencer originaria de Culiacán, Sinaloa, es conocida por su marca de fajas moldeadoras y productos de belleza. De acuerdo con los datos proporcionados por HotSpanish, ella fue la más votada por el público, por lo que fue proclamada ganadora.
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