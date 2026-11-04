Desata críticas

Rod Contreras es confirmado para La Mansión VIP 2 y dicen que será el primer eliminado

Tras ser anunciado como el noveno participante, el público lo coloca como el menos favorito de la competencia

Rod Contreras es confirmado para La Mansión VIP 2 y dicen que será el primer eliminado
Rod Contreras es confirmado para La Mansión VIP 2 y dicen que será el primer eliminado Foto: IG: @elrodrigocontreras
Por:
Mariana Garibay

Se siguen revelando a los participantes para La Mansión VIP 2 y tras revelar la participación de personalidades como Karely Ruiz o Paola Suárez, ahora sí anunció que Rod Contreras se suma al proyecto.

Su aparición generó diversas respuestas en redes sociales, donde muchos usuarios lo criticaron y aseguraron que se convertirá en el primer eliminado de reality show, pues se sabe que es un personaje polémico.

Y es que a través de su trayectoria por Internet, Rod Contreras ha tenido diversas controversias públicas y momentoe virales criticados en las redes, entre relaciones mediáticas como la que tuvo con Domelipa, disputas públicas como su pelea con Kunno y hasta burlas por su faceta como cantante.

TE RECOMENDAMOS:
Renací para crear mi propia fortuna, ¿Dónde ver el drama?
Streaming

Renací para crear mi propia fortuna, ¿Dónde ver el drama?

Revelan a Rod Contreras para La Mansión VIP

El anuncio de la participación de Rod Contreras en La Mansión VIP siguió con el estilo de sus antecesores, a través de un video publicado en las cuentas oficiales de HotSpanish.

En ese caso, el video mostraba a un enmascarado bailando frente a un reflector dentro de una bodega y como las luces se apagaban antes de que apareciera alguien vestido de negro bailando.

Tras esto, se quita la capucha de su sudadera y se revela el rostro de Rod Contreras. El momentro enseguida generó reacciones en redes sociales y cabe mencionar que no fueron las más positivas.

Algunos comentarios fueron:

  • “Ya le cayó caca al pastel”.
  • “Primer eliminado, de eso me encargo yo”:
  • “Tan bien que iban”.
  • “Hotspanish ahora les va a revivir las carreras a varios”.
  • “Un clavito más al ataúd”.

Sea que eliminen primero a Rod Contreras o no en La Mansión VIP, el personaje promete dar de qué hablar de algún modo, ya sea generando alguna polémica con otro creador de contenido o quizás, cambiando la perspectiva del público sobre él.

¿Quieres saber más?

Doña Alegría entró a La Mansión VIP porque su hijo Poncho de Nigris ya no le da dinero | VIDEO

¿Quién es Cintia Cossio de La Mansión VIP 2? Edad, estatura, hijos, esposo y de dónde es

Muere María Alicia Delgado, actriz de ‘Cero en conducta’, a los 77 años

José Eduardo Derbez aclara que sí sabía del romance entre Paola Dalay y César Romo | VIDEO

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Ring Royale 2: Kunno habría revelado su pelea contra Ricardo Peralta
¡Lo filtró!

Ring Royale 2: Kunno habría revelado su pelea contra Ricardo Peralta | VIDEO


Google Reviews