Rod Contreras es confirmado para La Mansión VIP 2 y dicen que será el primer eliminado

Se siguen revelando a los participantes para La Mansión VIP 2 y tras revelar la participación de personalidades como Karely Ruiz o Paola Suárez, ahora sí anunció que Rod Contreras se suma al proyecto.

Su aparición generó diversas respuestas en redes sociales, donde muchos usuarios lo criticaron y aseguraron que se convertirá en el primer eliminado de reality show, pues se sabe que es un personaje polémico.

Y es que a través de su trayectoria por Internet, Rod Contreras ha tenido diversas controversias públicas y momentoe virales criticados en las redes, entre relaciones mediáticas como la que tuvo con Domelipa, disputas públicas como su pelea con Kunno y hasta burlas por su faceta como cantante.

Revelan a Rod Contreras para La Mansión VIP

El anuncio de la participación de Rod Contreras en La Mansión VIP siguió con el estilo de sus antecesores, a través de un video publicado en las cuentas oficiales de HotSpanish.

En ese caso, el video mostraba a un enmascarado bailando frente a un reflector dentro de una bodega y como las luces se apagaban antes de que apareciera alguien vestido de negro bailando.

Tras esto, se quita la capucha de su sudadera y se revela el rostro de Rod Contreras. El momentro enseguida generó reacciones en redes sociales y cabe mencionar que no fueron las más positivas.

Algunos comentarios fueron:

“Ya le cayó caca al pastel”.

“Primer eliminado, de eso me encargo yo”:

“Tan bien que iban”.

“Hotspanish ahora les va a revivir las carreras a varios”.

“Un clavito más al ataúd”.

Sea que eliminen primero a Rod Contreras o no en La Mansión VIP, el personaje promete dar de qué hablar de algún modo, ya sea generando alguna polémica con otro creador de contenido o quizás, cambiando la perspectiva del público sobre él.

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