La serie en formato vertical Renací para crear mi propia fortuna es un drama creado con Inteligencia Artificial donde un joven vive engañando a todos, pero cuando muere, decide que en esta ocasión todo será real.

¿De qué trata Renací para crear mi propia fortuna?

Renací para crear mi propia fortuna sigue la historia de Santiago Delgado. En su vida pasada, el joven usó 5 millones de la lotería para fingir que era un heredero rico y entrar en la alta sociedad.

Renací para crear mi propia fortuna, ¿Dónde ver el drama? ı Foto: Especial

Sin embargo, diez años después fue desenmascarado y fue humillado por el público. Al despertar, renace en el verano después de haber terminado la preparatoria y con los 5 millones en la mano.

A través del mercado maderero, caucho y petróleo, él decide forjar su propio imperio, ya que esta vez no podría ser humillado por nadie, al obtener una fortuna de verdad.

¿Dónde ver Renací para crear mi propia fortuna?

Podrás ver cada uno de los episodios de la serie a través de la plataforma Dramabox, aunque solo los primeros cinco capítulos son gratuitos, ya que el resto tienen un costo.

Como alternativa gratuita, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

Otras series

La besaba y la hería al mismo tiempo: Chloe decidió fingir que había abortado para salvar la carrera de Christine, su novia que tenía un excelente futuro como piloto y quería casarse con ella. Chloe optó por desaparecer y formar una vida nueva. Seis años después, se reencontraron en el aeropuerto. Christine era capitana de élite y Chloe, madre soltera y empleada de la sala VIP.

Mi muerte fue el final de mi familia: Harta de nunca ser la prioridad para nadie, Madison decide esconder que le queda un solo mes de vida y la familia descubre muy tarde que estuvieron protegiendo a la hija equivocada todo este tiempo. Cuando muere, Madison puede ver como la verdad sale a la luz y cómo la familia que la traicionó termina destruyéndose a sí misma.

Mi papá es un monstruo: Lorenzo Moretti es un hombre temido conocido como un monstruo en el mundo criminal gracias a su poder y personalidad implacable. Cuando es entregado a Valentina Romano, la despiadada líder de una organización mafiosa, todos esperan lo peor. Sin embargo, algo cambia cuando se ve obligado a proteger a los hijos de ella: disposición a quebrantar sus propias reglas para mantenerlos seguros. Ahora debe enfrentar a enemigos poderosos que amenazan a la familia.

¿Quieres saber más?

De víctima a intocable, ¿Dónde ver el drama?

La hija olvidada del padrino, ¿Dónde ver el drama?

El dragón indomable: ¿Dónde ver la serie viral animada con IA?

Solo un beso: ¿Dónde ver la serie viral de romance?