La serie en formato vertical Mi papá es un monstruo es un drama creado con Inteligencia Artificial en el que seguimos la historia de una familia que se convierte en la protegida por un temible monstruo.

¿De qué trata Mi papá es un monstruo?

Mi papá es un monstruo sigue la historia de Lorenzo Moretti, un hombre temido conocido como un monstruo en el mundo criminal gracias a su poder y personalidad implacable.

Mi papá es un monstruo, ¿Dónde ver el drama? ı Foto: Especial

Cuando es entregado a Valentina Romano, la despiadada líder de una organización mafiosa, todos esperan lo peor. Sin embargo, algo cambia cuando se ve obligado a proteger a los hijos de ella: disposición a quebrantar sus propias reglas para mantenerlos seguros. Ahora debe enfrentar a enemigos poderosos que amenazan a la familia.

¿Dónde ver Mi papá es un monstruo?

Podrás ver cada uno de los episodios de la serie a través de la plataforma de Shortmax. Los primeros capítulos están disponibles de manera gratuita a través de la aplicación antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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