Hijo de Danny Trejo asegura que el actor está ‘atado de manos’ a Pawn Shop, la película de ICE

Recientemente, una ola de críticas han señalado a Danny Trejo por participar en una película sobre ICE hecha por la productora del conservador Ben Shapiro, ya que el actor había expresado en el pasado su apoyo hacia los migrantes en Estados Unidos.

“No estoy a favor del ICE. Sé de dónde vengo y conozco nuestras luchas”, aseguró el actor de Machete hace un par de días, declaraciones que no fueron suficiente para el público en redes sociales, quienes lo calificaron de falso.

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¿Danny Trejo fue engañado para estar en Pawn Shop? Esto dijo su hijo

Ahora, el hijo de Danny Trejo ha revelado que el famoso estaría “atado de manos” a Pawn Shop, como se titula el proyecto sobre un agente de ICE que se resguarda de una turba furiosa en una casa de empeño manejada por un padre hispano y su hijo universitario con ideas progresistas.

Gilbert Trejo escribió un breve comunicado en el que explicó la situación que atraviesa su papá: “Lo contrataron para una película; no es a favor de ICE, ni es abiertamente a favor de nada”, comenzó sobre cómo le describieron el proyecto al veterano.

“Su agente se la describió como una historia complicada sobre una época complicada, donde todos quedan mal excepto tú, el dueño mexicano de una tienda, trabajador, que solo busca paz”, expresó, “le entusiasmó mucho la idea de interpretar a un hombre bueno”.

Contó además que fue dos semanas dentro del rodaje que se enteraron de la participación de Ben Shapiro: “Mi papá, de 82 años, nunca había oído hablar de Ben Shapiro; tuve que explicarle quién es y qué clase de tipo es”, aseguró.

Danny Trejo's son posted this about his father's upcoming movie. It's very sad and eye opening pic.twitter.com/nyxIk5PH8W — 👸🏽💓Mother Strawberry Sativa Pharmaceutica🍓🏥 (@Mae_DayJ) October 14, 2026

Lo más sorprendente para el público, llegó cuando Gilbert aseguró que su papá no puede hacer nada para desligarse de la película y su mensaje: “Por contrato, mi papá no puede hablar mal de él, ni de la película, ni abandonar el proyecto sin ser demandado por incumplimiento de contrato. Ni siquiera pudo publicar el comunicado que quería”.

“Está atado de manos a este proyecto estúpido, y muchísima gente le ha dado la espalda al instante sin conocer nada de los hechos”, precisó Gilbert sobre la reacción del público en general.

Finalmente, reflexionó sobre como Ben Shapiro habría sido el gran ganador en esta historia: “Logró que los mexicanos abandonaran a uno de sus héroes, posicionó su propio nombre en lo más alto de las búsquedas de Google y nos hizo ver como tontos enfurecidos y carentes de matices. Él gana”, lamentó.

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