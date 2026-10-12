¿Qué dijo Danny Trejo sobre su postura con ICE por polémica película?

Danny Trejo ha reaccionado a la polémica por su participación en la película Pawn Shop, una producción de Daily Wire Productions, compañía del comentarista conservador Ben Shapiro, y dirigida por Michael Polish.

La historia se desarrolla en Minneapolis y sigue a un joven agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) tras un operativo de alto riesgo después de que un compañero muere durante un disturbio en la zona.

Danny Trejo ı Foto: larazondemexico

Mientras trata de cumplir con su misión, es perseguido para liberar al detenido y termina por refugiarse en una casa de empeño manejada por un padre hispano y su hijo universitario con ideas progresistas.

En ese lugar, los personajes se enfrentan a un conflicto entre el cumplimiento de las leyes migratorias y la resistencia de quienes se oponen a ellas. Críticos e Internautas aseguran que el material es propaganda a favor de ICE y las políticas migratorias de Trump.

El público señala a Danny Trejo por una aparente contradicción entre sus posturas públicas y el proyecto cinematográfico en el que participa, ya que en el pasado dijo apoyar a las comunidades migrantes.

¿Qué dijo Danny Trejo sobre su película de ICE?

A través de sus redes sociales, Danny Trejo publicó un breve comunicado en el que aclaró su postura frente a la migración en Estados Unidos, buscando despegarse de las críticas que ha recibido por quienes lo acusan de estar a favor de ICE.

“Soy un mexicano orgulloso que siempre ha sido y siempre será un partidario de mi comunidad. Obviamente, también estoy a favor de la inmigración. No estoy a favor del ICE. Sé de dónde vengo y conozco nuestras luchas”, aseguró el reconocido actor.

I am a proud Mexican who has always been and will always be a supporter of my community. I am also obviously, pro immigrant. I am not pro ice. pic.twitter.com/LOC5yPfJHc — Danny Trejo (@officialDannyT) October 10, 2026

En referencia a la película, dio a entender que no interpreta su participación en Pawn Shop como una forma de apoyar las propuestas de “fronteras seguras”, sino que forma parte de su trabajo como actor.

“Soy actor. Mi trabajo es contar una historia”, sentenció el histrión en la publicación que no generó las reacciones que se esperaba, ya que el público siguió cuestionando el supuesto doble discurso de Trejo.

Algunos comentarios fueron:

“Trabajar para Ben Shapiro para hacer una película pro-ICE es lo opuesto a lo que acabas de decir que representas”.

“Así que abandona la película. Niega tu apoyo a ella. Alza la voz en contra. Leíste el guion. Sabías en qué te estabas metiendo”.

“Arruinaste una reputación estelar. Felicitaciones, espero que el cheque valiera la pena”.

“Claramente no eres proinmigrante ya que estás trabajando en una película pro ICE con Ben Shapiro”.

“No lo creo, cualquier mexicano que apoye a ICE de cualquier manera no está apoyando a su gente o comunidad”.

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¿De dónde es Danny Trejo y por qué hay polémica por su participación en película sobre ICE?

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