ICE acusa de agresión a migrante venezolano

EL TIP: GAVIN NEWSOM firmó medidas para fortalecer la supervisión y la rendición de cuentas en los centros de detención de ICE, entre las que se cuenta un nuevo impuesto de 25 por ciento.

Fiscales federales de Texas presentaron ayer cargos contra Wilber Rafael Garcés Pérez, el repartidor venezolano de 28 años que recibió un disparo de un agente migratorio el pasado 20 de septiembre en Austin, al acusarlo de agredir, resistirse, interferir y obstaculizar a un funcionario federal.

La denuncia sostuvo que Garcés Pérez intentó escapar de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quienes buscaban detenerlo después de que un juez emitió una orden final de expulsión. De ser declarado culpable, podría recibir hasta 20 años de prisión.

EL DATO: LOS INMIGRANTES detenidos por ICE con órdenes definitivas de deportación dejaron de aparecer en el sistema de localización de la agencia, lo que dificulta su paradero.

Según los documentos judiciales, el venezolano entregó su licencia, pero no salió del automóvil cuando se lo solicitaron. Después habló en español con uno de los agentes sobre mover el vehículo para estacionarlo. La denuncia indicó que “el tono de la conversación fue agradable y no agresivo”. Aproximadamente un minuto después, el venezolano cerró “abruptamente” la ventanilla y arrancó. El espejo lateral golpeó en el torso a un agente, quien lo persiguió en su vehículo.

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La acusación señaló que, cuando el oficial lo alcanzó, Garcés Pérez intentó atropellarlo y éste le disparó. El agente no llevaba cámara corporal y los videos disponibles públicamente no muestran el momento del tiroteo, aunque sí al venezolano herido dentro del automóvil.

Mientras que el repartidor dio otra versión: aseguró que recibió el disparo después de que un agente chocó su camioneta contra su automóvil y provocó que éste girara.

El venezolano ingresó a Estados Unidos en 2024 mediante CBP One. Su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch, explicó que solicitaba asilo y tenía permiso de trabajo vigente. La orden de deportación se emitió después de que faltó a una audiencia porque, según la defensa, la notificación llegó a una dirección anterior.

La abogada informó que su cliente todavía tiene la bala alojada en el cuerpo y una clavícula fracturada. El Departamento de Seguridad Nacional aseguró que recibe atención médica adecuada. Garcés Pérez tiene prevista para este miércoles una audiencia ante un juez de inmigración en Texas para determinar si puede permanecer en el país.

EL FRENO. Por otra parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó una ley que prohibirá a agentes locales, estatales y federales utilizar guantes capaces de aplicar descargas eléctricas.

La medida entrará en vigor el próximo año y permanecerá vigente hasta 2030. Fue aprobada después de que el ICE avanzó en la compra de seis mil pares mediante un contrato por casi 17 millones de dólares. La legislación ordenó además estudiar los posibles riesgos de estos dispositivos. Organizaciones policiales se opusieron y especialistas advirtieron que la prohibición podría enfrentar impugnaciones por los límites que tienen los estados para regular a autoridades federales.

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EL SUPREMO. En tanto, la Corte Suprema autorizó al gobierno de Donald Trump a reactivar temporalmente las deportaciones de migrantes hacia terceros países, incluso cuando no sean sus lugares de origen. La decisión dejó en suspenso fallos de tribunales inferiores que exigían informar a los migrantes sobre el país al que serían enviados y permitirles impugnar el traslado antes de la expulsión.