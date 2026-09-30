Estados Unidos asegura que Irán terminará por rendirse

EU dice que a Irán le va mal y se rendirá

Donald Trump aseguró ayer que Irán terminará por rendirse; Teherán advirtió que responderá contra infraestructura de Oriente Próximo si sus exportaciones de petróleo y su seguridad continúan afectadas por la guerra

EL PORTAVOZ del CGRI, Hossein Mohebbim, durante una conferencia, ayer.
EL PORTAVOZ del CGRI, Hossein Mohebbim, durante una conferencia, ayer. Foto: AP
Por:
La Razón Online

EL PRESIDENTE de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que Irán terminará por rendirse, mientras Teherán advirtió que responderá contra infraestructura de Oriente Próximo si sus exportaciones de petróleo y su seguridad continúan afectadas por la guerra.

“No sé si se van a rendir todavía, pero se rendirán”, dijo a periodistas. El magnate agregó que a Irán “le está yendo muy mal”, en momentos en que el bloqueo estadounidense golpea las ventas petroleras del país y aumenta la presión sobre su economía. En tanto, el presidente del Parlamento iraní y jefe negociador, Mohamed Baqer Qalibaf, respondió que si Teherán no puede vender petróleo, nadie podrá hacerlo en la región. También prometió una reacción “dura, precisa y rápida” ante nuevos ataques y advirtió que ninguna infraestructura estará a salvo si no se garantiza la seguridad iraní.

Asimismo, el canciller iraní, Abbas Araghchi, afirmó que las conversaciones indirectas con Washington se volvieron “más serias”, pese a que el republicano rechazó la propuesta iraní.

Además, las últimas fuerzas estadounidenses tienen previsto abandonar sus bases en Irak este miércoles, una retirada acordada en 2024 que Irán y grupos aliados presentaron como una victoria.

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