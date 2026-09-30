EU dice que a Irán le va mal y se rendirá

EL PRESIDENTE de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que Irán terminará por rendirse, mientras Teherán advirtió que responderá contra infraestructura de Oriente Próximo si sus exportaciones de petróleo y su seguridad continúan afectadas por la guerra.

“No sé si se van a rendir todavía, pero se rendirán”, dijo a periodistas. El magnate agregó que a Irán “le está yendo muy mal”, en momentos en que el bloqueo estadounidense golpea las ventas petroleras del país y aumenta la presión sobre su economía. En tanto, el presidente del Parlamento iraní y jefe negociador, Mohamed Baqer Qalibaf, respondió que si Teherán no puede vender petróleo, nadie podrá hacerlo en la región. También prometió una reacción “dura, precisa y rápida” ante nuevos ataques y advirtió que ninguna infraestructura estará a salvo si no se garantiza la seguridad iraní.

Asimismo, el canciller iraní, Abbas Araghchi, afirmó que las conversaciones indirectas con Washington se volvieron “más serias”, pese a que el republicano rechazó la propuesta iraní.

Además, las últimas fuerzas estadounidenses tienen previsto abandonar sus bases en Irak este miércoles, una retirada acordada en 2024 que Irán y grupos aliados presentaron como una victoria.