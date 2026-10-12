¿De dónde es Danny Trejo y por qué hay polémica por su participación en película sobre ICE?

Pese a que Danny Trejo es un actor icónico en Estados Unidos, recientemente enfrenta una polémica por su participación en la película Pawn Shop, lo cual ha generado especulación sobre si apoya o no al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El famoso nació en Los Ángeles, California, Estados Unidos, aunque es de ascendencia mexicana, por lo que el público se ha cuestionado en el pasado respecto al reciente proyecto del histrión que además, ha generado manifestaciones locales en Montana, donde ocurre el rodaje.

Daily Wire's new pro-ICE movie production has attracted local protesters in Livingston, Montana.



Filming under the working title 'Pawn Shop', the latest project from Ben Shapiro's Daily Wire and Dallas Sonnier's Bonfire Legend has upset locals — not just because of its alleged… pic.twitter.com/LBCQh4rEkh — Deadline (@DEADLINE) October 2, 2026

La polémica por la aparición de Danny Trejo en película de ICE

Se dio a conocer que el actor de ‘Machete’ formaba parte del elenco de Pawn Shop, una película producida por Daily Wire Productions, compañía del comentarista conservador Ben Shapiro, y dirigida por Michael Polish.

La historia se desarrolla en Minneapolis y sigue a un joven agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) tras un operativo de alto riesgo después de que un compañero muere durante un disturbio en la zona.

Mientras trata de cumplir con su misión, es perseguido para liberar al detenido y termina por refugiarse en una casa de empeño manejada por un padre hispano y su hijo universitario con ideas progresistas.

Danny Trejo ı Foto: IG: @officialdannytrejo

En ese lugar, los personajes se enfrentan a un conflicto entre el cumplimiento de las leyes migratorias y la resistencia de quienes se oponen a ellas. Críticos e Internautas aseguran que el material es propaganda a favor de ICE y las políticas migratorias de Trump.

La aparición de Danny Trejo en el proyecto llama la atención porque en otras ocasiones, el actor ha expresado públicamente su apoyo a las comunidades migrantes y a las familias afectadas por las redadas de ICE.

En ese sentido, acusan al famoso sobre una aparente contradicción entre sus posturas públicas y el proyecto cinematográfico en el que participa. Por ello, Trejo se pronunció al respecto.

“No se equivoquen. Soy un mexicano orgulloso que siempre ha sido y siempre será un partidario de mi comunidad. Obviamente, también estoy a favor de la inmigración. No estoy a favor del ICE. Sé de dónde vengo y conozco nuestras luchas”, aseguró a su comunidad en línea.

I am a proud Mexican who has always been and will always be a supporter of my community. I am also obviously, pro immigrant. I am not pro ice. pic.twitter.com/LOC5yPfJHc — Danny Trejo (@officialDannyT) October 10, 2026

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