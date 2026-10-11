Gracie Bon posa frente a escombros en Panamá y responde a críticas: ‘Tienen un corazón dañado’ | FOTOS

La influencer Gracie Bon encendió las redes sociales tras publicar una serie de fotos en las que aparecía posando frente a los escombros del terremoto magnitud 7.6 que recientemente azotó a Panamá.

En un inicio, la creadora de contenido había realizado una publicación donde destacaba la importancia de brindar ayuda frente al desastre que azotó al país latinoamericano y mostró las imágenes de ella acudiendo a las zonas afectadas con víveres de primera necesidad.

Gracie Bon posa frente a escombros y desata críticas

A través de sus redes sociales, Gracie Bon publicó una serie de fotos en las que posaba en medio de los escombros por el terremoto en Panamá, acompañado de una reflexión sobre como “la vida no tiene precio”.

Sin embargo, esta publicación rápidamente se hizo viral por un motivo muy diferente, ya que el públio encontró de mal gusto que la famosa se tomara fotos en un lugar donde ocurrió una tragedia, tachándola de insensible.

Algunos comentarios fueron los siguientes:

“Posando con la desgracia de otro, debe ser broma”.

“Aquí está Gracie Bon, usando el desastre para taquillar y tomarse fotos. Hay personas que lastimosamente lo perdieron todo. ¡Un poquito de empatía, que esto no es para figurar, cara de pinga!“.

“Hermana, ¿qué chucha te pasa?”

“¿Era necesario posar?“

“Este tipo de gente no nos representa, innecesario este post, si vas a ayudar, ayuda y punto…"

Gracie Bon responde a críticas

Horas después del revuelo provocado por su sesión de fotos, la creadora de contenido realizó una series de publicaciones en sus historias de Instagram. En inicio, la famosa se quejó de estar recibiendo críticas y dijo que contrario a muchos, está ayudando a los damnificados.

“No estoy posando, simplemente aparezco en la foto de MI post”, aseguró, “sinceramente ya me tienen bien cabreada, que bueno que los ignorare a todos y seguiré haciendo mis aportes. Ustedes sigan criticando mientras otros ayudamos”, sentenció.

En una segunda historia, Gracie Bon mostró una respuesta que hizo a un comentario. “No monetizo ni un solo centavo de la situación de mi país. por favor no desinformen, buscó darle visibilidad REAL de cómo está todo por acá”, aseguró.

Gracie Bon posa frente a escombros en Panamá tras terremoto y responde a críticas ı Foto: Instagram

Finalmente, en una tercera historia, la famosa realizó una explicación más detallada, al asegurar que muchos medios ocultan la realidad de Panamá tras el terremoto.

“Yo decidí salir en mis fotos, porque fui a hacer donaciones y si aparezco en mis fotos tienen mejor alcance en MIS REDES a que yo ponga las imágenes por si solas. No estoy en una sesión de fotos ni posando, estoy diciéndoles: miren!!!! así está Panamá realmente”, dijo.

Tras esto, acusó al público por criticar su publicación. “Ustedes tienen un corazón dañado que prefieren insultar y no ayudar a la causa. ¿Si no hubiera salido en la foto estaria bien?“, preguntó.

Finalmente, Gracie Bon escribió: “Todo les molesta, ya cabrean y conmigo están peleando con la pared”, aseguró al señalar que no encuentra que tenga que cambiar de alguna manera su comportamiento.

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