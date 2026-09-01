¿Gracie Bon en GTA 6? Influencer panameña asegura que aparecerá en el videojuego

La influencer panameña Gracie Bon asegura que formará parte del esperado videojuego GTA 6 de Rockstar Games, una revelación que ha causado sorpresa e incredulidad entre algunas personas.

Cabe recordar que la joven de 29 años de edad obtuvo popularidad hace tiempo por su lipedema, una enfermedad crónica e inflamatoria del tejido adiposo que provoca una acumulación anormal y simétrica de grasa en zonas como los muslos, las caderas y las pantorrillas.

I know I’m chubby but I hope you’ll still say “hi” pic.twitter.com/XP7xhdP7by — gracie bon (@graciebon1) August 24, 2026

¿Gracie Bon estará en el GTA 6?

Todo comenzó cuando Gracie Bon compartió un supuesto mensaje directo que perteneceria a la empresa Rockstar Games, en donde supuestamente la invitaban a formar parte del mundo de GTA. “Estoy tan emocionada de inalmente compartir esta noticia con todos ustedes”, celebró ella junto.

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Posteriormente, la famosa publicó un video en el que llevaba un traje negro con bolas blancas, utilizado generalmente para escanear a las personas y sus movimientos para juegos animados o videos.

“Mi escaneo corporal, no puedo esperar a GTA 6 el 19 de noviembre. gracias @rockstargames por hacer realidad uno de mis mayores sueños. esto es para todas las gorditas del mundo, finalmente estamos siendo incluidas en el JUEGO MÁS GRANDE de todos los tiempos”, celebró.

Pese a su entusiasmo y que al final supuestamente se muestra su imagen en el juego, de momento no hay una confirmación por parte de la desarrolladora sobre la participación de la famosa en el juego.

my body scan, can’t wait for GTA 6 on November 19th. thank you @rockstargames for making one of my biggest dreams come true. this is for all the gorditas in the world, we are finally being included in the BIGGEST game ever 🙏🏼 pic.twitter.com/hCGgGdrBEG — gracie bon (@graciebon1) August 30, 2026

Enseguida, el público señaló que seguramente se trata de una broma por parte de Gracie Bon o una manera de ganar notoriedad por el próximo estreno del videojuego. Incluso, señalaron que el video estaría generado por Inteligencia Artifical.

Sin embargo, hay otras personas que celebran el “logro” de la creadora de contenido al supuestamente obtener este reconocimiento por parte de una de las más grandes empresas de videojuegos en el mundo.

Algunos comentarios son:

“¿De verdad hay gente aca que piensa que este video es real?”

“Ya estás en las grandes ligas, te lo mereces”.

“No estás en GTA 6, deja de intentar llamar la atención”.

“¿Por qué estamos metiendo a estos streamers e influencers en el juego?"

“No hay manera de que esto no sea IA, tío”.

“¿Por qué una chica de OF miente por engagement?"

Quedará esperar por un comunicado oficial de los desarrolladores del videojuego o incluso al estreno de GTA 6 este 19 de noviembre para saber si es verdad que podemos ver a Gracie Bon mientras jugamos.

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