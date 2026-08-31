¿Quién es Dick Van Dyke, el actor de Hollywood que tiene más de 100 años?

Dick Van Dyke sorprendió a sus seguidores hace unos días, pues por medio de sus redes sociales compartió una fotografía en la que aparece haciendo ejercicio a sus 100 años de edad.

El 13 de diciembre del 2025 el actor Dick Van Dyke cumplió 100 años de edad, y el pasado 28 de agosto compartió un video en el que aparece utilizando una mesa de inversión para colocarse parcialmente boca abajo.

Con la descripción “Tabla de inversión para ejercicios, sigue en movimiento” el actor prueba que continúa manteniéndose activo después de un siglo de vida, que próximamente se convertirá en 101 años de edad.

En entrevistas, el actor estadounidense ha compartido que hace ejercicio al menos dos veces por semana, incluyendo ejercicios de fuerza y estiramiento para continuar en movimiento.

¿Quién es Dick Van Dyke?

Richar Wayne Van Dyke; mejor conocido como Dick Van Dyke, nació el 13 de diciembre de 1925 en West Pains, Missouri, Estados Unidos, y pasó gran parte de los primeros años de vida en Danville Illinois.

Su carrera dentro del mundo del entretenimiento comenzó en 1942, cuando después de ver un anuncio en el periódico local decidió acudir para ser contratado como locutor de la emisora de radio WDAN.

Luego de haber servido en la Segunda Guerra Mundial, el actor estadounidense retomó su carrera en la radio. Desde 1947 junto a Phil Erickson gormó el grupo Merry Mutes, con el realizó presentaciones en todo Estados Unidos.

Para 1950 Dick Van Dyke hace su primera aparición en la pantalla chica con un espectáculo de The Merry Mutes en el programa Toast of the Town de CBS, y tan solo un año después se convierte en locutor de WLWA en Atlanta junto a Fran Adams Kearton.

En 1955 Van Dyke se convierte en el presentador del programa matutino de CBS The Morning Show, y continúa con su carrera dentro de la cadena con diversos programas de concursos.

Fue en 1959 cuando el actor debutó en Brodway con la obra teatral protagonizada por Bert Lahr, Nancy Walker y Shelley Berman, The Girls Against the Boys, en la que presentaba canciones y comedia.

En 1963 dio el salto a la pantalla grande con Bye Bye Birdie, y para 1964 apareció en una de las películas que es recordada por muchos de sus seguidores, Mary Poppins, en la que aparece como protagonista junto a Julie Andrews.

Entre la filmografía de Dick Van Dyke se encuentran los siguientes títulos:

Buttons, A New Musical Film

Mary Poppins Returns

Star in Shorts: No Ordinary Love

Life is Boring

Night at the Museum: Secret of the Tomb

Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day

Night at the Museum

Curious George

Dick TracyThe Runner Stumbles

Cold Turkey

The Comic

Some Kind of a Nut

Chitty Chitty Bang Bang

Never a Dull Moment

Divorce American Style

Lt. Robin Crusoe, USN

The Art of Love

Mary Poppins

What a Way to GoBye Bye Birdie

En 2024 Dick Van Dyke protagonizó el videoclip de la canción All My Love de Coldplay, y en este se puede apreciar el paso de los años del actor que ahora tiene más de 100 años de edad.

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