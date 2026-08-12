Rod Stewart cancela conciertos en México tras operación, ¿cuál es su estado de salud?

El cantante británico Rod Stewart canceló sus conciertos en México. La información fue confirmada por la organizadora de eventos de entretenimiento, Ocesa, quienes detallaron que “el artista deberá tomar un periodo de recuperación por recomendación de sus médicos”.

Las presentaciones estaban pactadas para llevarse a cabo el 9 de septiembre en Monterrey, el 11 del mismo mes en Guadalajara y días después, el día 13 en Ciudad de México. Sin embargo, ya no se realizarán; entérate de cuál es el estado de salud del famoso y cómo funcionará el proceso de reembolso.

¿Qué le pasó a Rod Stewart?

“Sir Rod Stewart se sometió con éxito a un procedimiento rutinario para la colocación de un stent coronario. Los médicos están satisfechos con su recuperación; Rod se encuentra muy bien y ya ha retomado sus actividades cotidianas con normalidad”, escribió Ocesa en su comunicado.

Según informaron, la recomendación de los médicos es el reposo durante cuatro semanas para recobrar plenamente su condición física antes de regresar a los escenarios, por lo que varias fechas de su gira programada fueron canceladas.

Por otro lado, el cantante publicó un mensaje a través de sus redes sociales donde hizo referencia a su actual estado de salud y aseguró que se encuentra estable, aunque lamenta la cancelación de sus presentaciones.

“Ya me siento mejor y en pleno proceso de recuperación. Quiero agradecer a los médicos, enfermeras y a todas las personas que me han cuidado de manera maravillosa. Estoy profundamente decepcionado por perderme estos conciertos y lamento defraudar a mis fans, pero espero volver pronto a los escenarios y volver a pasar un buen rato con todos ustedes”, declaró.

¿Cómo funciona el reembolso para los conciertos de Rod Stewart en México?

El proceso de devolución del costo de los boletos depende cómo los adquiriste. Si realizaste tu compra en línea a través de Ticketmaster, el reembolso total de tu compra se verá reflejado automáticamente en la tarjeta con la que adquiriste tus boletos.

El tiempo dependerá al establecido por tu institución bancaria y la cantidad incluirá los cargos por servicio, además del costo del boleto.

Por otro lado, si tu compra fue en la taquilla, podrás solicitar tu reembolso en el mismo lugar donde realizaste la compra en los próximos días. Para mayor información, puedes consultar el sitio web tkmx.link/PolíticaDeCompra.

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