Rod Stewart revive los ochenta en su visita a la CDMX

Uno de los artistas con más trayectoria en la industria musical regresó a la Ciudad de México: Rod Stewart, quien ayer en el Palacio de los Deportes logró que los 15 mil fanáticos que se dieron cita revivieran nuevamente la década de los años 80 con los clásicos que regaló. A pesar de que previo al concierto apareció una advertencia por la altura de la capital, en todo momento el cantante británico disfrutó el espectáculo con bailes en el escenario que contagiaron a sus seguidores.

“Buenas noches a todos. Acabamos de llegar de Los Ángeles. Esta ciudad maravillosa es la más alta del mundo, y por la altitud quizá tengamos un poco de dificultad para respirar... Perdón”, se leía en sus pantallas. Sin embargo, nada lo afectó, pues se le vio como todo un showman, bailando, roqueando con energía y cantando como en sus épocas más gloriosas.

250 millones de discos vendidos tiene en su historia

“Esta noche es para todos mis fans de la Ciudad de México. Quiero verlos a todos gozar”, dijo el cantante a las personas que se dieron cita en el imponente Domo de Cobre.

Canciones como “Tonight I’m Yours”, “It Takes Two” y “Forever Young” hicieron que el público asistente se levantara de sus asientos y disfrutara de la música que los hacía transportarse a años pasados.

Tal como ocurrió con la pareja Ernesto y Adriana, quienes asistieron al show de Rod Stewart con el propósito de revivir aquellas épocas de juventud que los hicieron enamorarse, formar una pareja y finalmente casarse.

“Tenemos 32 años de casados, ya somos personas adultas, pero la música de Rod Stewart nos acompaña desde siempre y con el show de esta noche, queremos revivir nuestra juventud”, dijo a La Razón, Adriana Montés, de 61 años, quien estaba con su marido, Ernesto Montoya, de 63.

“Esta noche va a ser especial. Nos regaló la entrada nuestro hijo y qué mejor que vivirlo con ella. Me acuerdo de que nosotros cantábamos mucho esta canción llamada ‘Da Ya Think I’m Sexy’, entonces esperamos que la cante”, dijo el fan sexagenario a este diario.

Vista del escenario en el que el showman británico revivió los años 80. ı Foto: Liliana Estrada/OCESA

A pesar de la emoción de la pareja por este tema, se tuvo que ser paciente, pues en el concierto sonaron antes algunas canciones más armónicas, como “Downtown Train” y “I’m Every Woman”, ésta última vocalizada por las tres coristas de Rod Stewart, quiem dedicó el éxito a todas las mujeres que se encontraban en el público.

“¿Están listos para esto?”, advirtió Rod Stewart antes de poner a bailar a todo el Domo de Cobre con canciones como “Da Ya Think I’m Sexy”, “Stay With Me” y “Love Train”.

El cantante inglés tiene todavía pactada una visita a la ciudad de Querétaro en México para el próximo 9 de octubre. Además, su gira One Last Time también llegará a metrópolis europeas en Portugal, Alemania, Suiza, Grecia y Abu Dabi, por mencionar algunas.