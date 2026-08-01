Trump cancela ataque contra Irán para ‘llegar a un acuerdo’; exige la reapertura ‘inmediata’ de Ormuz

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anuncia que canceló un ataque contra Irán.

Irán y otros países de Medio Oriente “acaban de pedir” a Estados Unidos detener una ofensiva en la región como parte de un acuerdo recientemente alcanzado para la reapertura “inmediata, completa y total” del estrecho de Ormuz, así como el desarme nuclear de Teherán, informó este sábado el presidente Donald Trump.

A través de su plataforma Truth Social, el republicano afirmó que decidió cancelar un ataque contra Irán “para poder llegar rápidamente a un acuerdo”, supuestamente a petición del país persa.

“Sobre la base de esta solicitud, he acordado, para el beneficio futuro del mundo y, también, la supervivencia de un Irán próspero y exitoso, cancelar el ataque, sujeto a poder llegar rápidamente a un acuerdo”, escribió.

Trump aseguró que Israel también se sumó al acuerdo, lo que significa suspender sus ofensivas contra Hezbolá, en Líbano, y Hamás, en Gaza.

“Pónganse a trabajar todos y háganlo”, exigió.

El pasado 26 de junio, en Washington D. C., representantes de Líbano e Israel firmaron un acuerdo marco mediado por Estados Unidos, descrito por el secretario de Estado, Marco Rubio, como un primer paso “primer paso” hacia futuras negociaciones.

🚨BREAKING: Iran says they have agreed to end their nuclear program and leaving the Strait of Hormuz alone.



Trump responds: The U.S. is "locked and loaded at levels not seen since WWII, but will hold off the attack if the deal is rapidly finalized!"



"The U.S.A. is locked and… pic.twitter.com/yqlkBs8Lj6 — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) August 2, 2026

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cehr