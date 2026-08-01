Trump cancela ataque contra Irán para ‘llegar a un acuerdo’; exige la reapertura ‘inmediata’ de Ormuz

Irán y otros países de Medio Oriente “acaban de pedir” a Estados Unidos detener una ofensiva en la región como parte de un acuerdo recientemente alcanzado para la reapertura “inmediata, completa y total” del estrecho de Ormuz, así como el desarme nuclear de Teherán, informó este sábado el presidente Donald Trump.
A través de su plataforma Truth Social, el republicano afirmó que decidió cancelar un ataque contra Irán “para poder llegar rápidamente a un acuerdo”, supuestamente a petición del país persa.
“Sobre la base de esta solicitud, he acordado, para el beneficio futuro del mundo y, también, la supervivencia de un Irán próspero y exitoso, cancelar el ataque, sujeto a poder llegar rápidamente a un acuerdo”, escribió.
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Trump aseguró que Israel también se sumó al acuerdo, lo que significa suspender sus ofensivas contra Hezbolá, en Líbano, y Hamás, en Gaza.
“Pónganse a trabajar todos y háganlo”, exigió.
El pasado 26 de junio, en Washington D. C., representantes de Líbano e Israel firmaron un acuerdo marco mediado por Estados Unidos, descrito por el secretario de Estado, Marco Rubio, como un primer paso “primer paso” hacia futuras negociaciones.
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cehr