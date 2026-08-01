Demanda desarme nuclear de Teherán

Trump cancela ataque contra Irán para ‘llegar a un acuerdo’; exige la reapertura ‘inmediata’ de Ormuz

Presidente de Estados Unidos también exigió el desarme nuclear de Irán

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anuncia que canceló un ataque contra Irán.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anuncia que canceló un ataque contra Irán. Foto: La Razón (con material de Reuters)
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La Razón Online

Irán y otros países de Medio Oriente “acaban de pedir” a Estados Unidos detener una ofensiva en la región como parte de un acuerdo recientemente alcanzado para la reapertura “inmediata, completa y total” del estrecho de Ormuz, así como el desarme nuclear de Teherán, informó este sábado el presidente Donald Trump.

A través de su plataforma Truth Social, el republicano afirmó que decidió cancelar un ataque contra Irán “para poder llegar rápidamente a un acuerdo”, supuestamente a petición del país persa.

“Sobre la base de esta solicitud, he acordado, para el beneficio futuro del mundo y, también, la supervivencia de un Irán próspero y exitoso, cancelar el ataque, sujeto a poder llegar rápidamente a un acuerdo”, escribió.

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Trump aseguró que Israel también se sumó al acuerdo, lo que significa suspender sus ofensivas contra Hezbolá, en Líbano, y Hamás, en Gaza.

“Pónganse a trabajar todos y háganlo”, exigió.

El pasado 26 de junio, en Washington D. C., representantes de Líbano e Israel firmaron un acuerdo marco mediado por Estados Unidos, descrito por el secretario de Estado, Marco Rubio, como un primer paso “primer paso” hacia futuras negociaciones.

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cehr

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