Israel y Líbano firman un acuerdo marco por la paz

El secretario de Estado, Marco Rubio (centro, de pie), observa la firma del acuerdo entre las partes, ayer, en Washington.

El secretario del Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, junto con los embajadores de Israel y Líbano, anunció el viernes un acuerdo marco que fue descrito como un primer paso hacia la paz tras meses de conflicto entre Israel y el grupo político-paramilitar libanés Hezbolá.

Los funcionarios no compartieron detalles del pacto firmado por Yechiel Leiter y Nada Hamadeh, embajadores de Israel y Líbano en EU, respectivamente.

Hamadeh explicó que el acuerdo marco “es un primer paso en el camino para restaurar la soberanía y la integridad territorial del Líbano, asegurar un cese permanente y definitivo de las hostilidades, permitir que nuestro pueblo regrese a su tierra y permitir que todos los libaneses vivan en paz, seguridad y prosperidad”.

El Tip: una comisión de la ONU pidió indagar a cada soldado israelí por la ofensiva en Gaza por genocidio.

Leiter dijo que el destino final del acuerdo marco es la paz entre los dos países: “Paz real, donde ambos países vivirán en seguridad, donde la soberanía de Israel y del Líbano será respetada, honrada y protegida. En este acuerdo marco trilateral basado en el desempeño, Irán está fuera. Hezbolá está fuera. Y el camino hacia la paz entre Israel y Líbano está dentro”.

El conflicto más reciente comenzó cuando Hezbollah lanzó cohetes contra Israel días después de que Israel y EU lanzaran su guerra contra Irán el 28 de febrero. Israel invadió el Líbano y ha ampliado su control. Más de cuatro mil personas en el Líbano han muerto en ataques israelíes desde marzo. Al menos 37 soldados israelíes han muerto en el Líbano o en el norte de Israel durante los combates.

Una pausa a principios de semana entre Israel y de Hezbolá comenzó a mostrar grietas después de que el primero dijo que atacó a milicianos del grupo en varias ofensivas en el sur del Líbano. Hezbolá no formó parte de las conversaciones, que dieron como resultado varios acuerdos de alto al fuego que nunca se implementaron sobre el terreno.

Las autoridades libanesas han señalado que garantizar la retirada de las fuerzas israelíes del sur del Líbano es una prioridad máxima para ellos en las negociaciones, y las autoridades israelíes han priorizado el desarme de Hezbolá.

El miércoles, el presidente de Líbano, Joseph Aoun, dijo a una delegación parlamentaria británica visitante que una propuesta de “zonas piloto”, donde se supone que el ejército libanés tome el control exclusivo del territorio a medida que las tropas israelíes se retiran, estaba “en discusión pendiente de aprobación por parte israelí”. Reiteró que las negociaciones Israel-Líbano en Washington son separadas de lo que surgieron de las conversaciones Irán-Estados Unidos en Suiza.

Un funcionario israelí que habló bajo condición de anonimato dijo que las negociaciones directas Israel-Líbano incluyen discusiones sobre el redespliegue de las fuerzas israelíes una vez que el sur del país sea despejado de infraestructura de Hezbolá y este grupo se haya desarmado.

Es poco probable que Hezbolá acepte cualquier plan que incluya su desarme en todo el país. El grupo ha sostenido que sólo está obligado por acuerdos anteriores y resoluciones de la ONU a desarmarse en el área al sur del río Litani, cerca de la frontera del Líbano con Israel.