EU bombardea Irán tras ataque a un buque en estrecho de Ormuz

Estados Unidos bombardeó Irán ayer, en respuesta a un ataque con drones contra un buque de carga en el estrecho de Ormuz un día antes, la prueba más significativa hasta ahora para el entendimiento provisional alcanzado hace una semana por ambos países para concluir su guerra y reabrir la crucial vía marítima.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo previamente que el ataque con drones fue una “violación insensata” del acuerdo de alto al fuego entre ambos. Uno de los cuatro drones disparados contra el barco dañó su cubierta superior, pero el buque pudo continuar su trayecto, señaló. EU derribó los otros aparatos, añadió.

El Dato: Unos 115 buques pudieron salir del estrecho en los últimos días, pero aún hay aproximadamente 500 en la zona, por lo que la OIM detuvo las evacuaciones tras el ataque.

Los ataques se lanzaron poco después de que Trump dijo a reporteros en la Casa Blanca: “Ya lo verán”, cuando se le preguntó si Washington respondería a la ofensiva recibida. Cuando se le cuestionó por qué habría ataques luego de que ha insistido que las conversaciones con Teherán van bien, dijo que los iraníes “son un poco diferentes”; luego interrumpió abruptamente las preguntas y los reporteros fueron desalojados de su oficina.

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El Comando Central de EU (Centcom) indicó que sus fuerzas atacaron en Irán instalaciones de misiles y drones, al igual que estaciones de radar costeras. Justificó la acción “como una respuesta contundente” al ataque del jueves contra el buque M/V Ever Lovely, con bandera de Singapur, mientras estaba saliendo del estrecho de Ormuz a lo largo de la costa de Omán.

“La agresión injustificada contra el transporte marítimo comercial por parte de las fuerzas iraníes violó claramente el alto al fuego. Además, el comportamiento peligroso de Irán socavó la libertad de navegación en un momento en que el comercio fluye cada vez más a través de este corredor comercial internacional de vital importancia”, añadió.

Las fuerzas armadas británicas indicaron el jueves que el buque portacontenedores fue alcanzado por un proyectil frente a la costa de Omán, horas después de que Irán amenazara a las embarcaciones para que dejaran de usar la ruta. El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido agregó que no se reportaron heridos.

Horas antes del ataque, Ebrahim Azizi, quien encabeza la comisión de seguridad nacional del parlamento iraní, respondió en redes sociales a las declaraciones de Trump: “El estrecho de Ormuz está gobernado por Irán, así que: Respeten las reglas. No confundan el control con un agravamiento. Esto no es una violación del alto al fuego; es gestión del alto al fuego”.

A su vez, Irán insistió en que los buques que transiten por el estrecho de Ormuz deben seguir las rutas establecidas por la República Islámica.

“La navegación de los buques fuera de las rutas designadas no está cubierta por la Garantía de Tránsito Seguro, el seguro ni las responsabilidades derivadas de los mismos. Cualquier consecuencia derivada de un recorrido no autorizado será responsabilidad exclusiva del armador, el fletador y el capitán del buque”, indicó en un mensaje en X la Autoridad del Golfo del Estrecho Pérsico, organismo creado por Irán para gestionar el tránsito por el estrecho de Ormuz. En tanto, el Ejército iraní advirtió este viernes contra la presencia de aviones militares israelíes en países vecinos, lo que calificó como una amenaza en contra y llamó a Estados Unidos a “frenar” a Israel, y advirtió que “no tolerará ninguna amenaza en su contra y se reserva el derecho a responder”.

Washington y Teherán aún negocian los términos del acuerdo, que incluyen asuntos como lograr que los barcos atraviesen el crucial estrecho y abordar el futuro de las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido. En virtud del acuerdo provisional, ambas partes tienen 60 días para definir los detalles.