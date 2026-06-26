‘No se dan abasto’: periodista venezolana alerta por la magnitud del desastre

La periodista venezolana Ginette González aseguró que la emergencia provocada por el reciente desastre natural en su país ha dejado severos daños materiales, cientos de edificaciones colapsadas y comunidades sin servicios básicos, al tiempo que llamó a mantener la ayuda humanitaria para apoyar las labores de rescate.

Durante una entrevista en el programa “Al Mediodía con Solórzano”, conducido por el periodista Javier Solórzano, la comunicadora afirmó que, conforme pasan las horas, la situación para las personas afectadas continúa agravándose.

“Van pasando los días, no hay servicios, la tubería se dañó. Agradecemos la ayuda que están mandando, de donde sea, para aprovechar esta ventana y ver quiénes pueden tener todavía vida bajo los escombros”, expresó.

Situación actual en Venezuela. ı Foto: Especial.

González recordó que el país no enfrentaba una tragedia de esta magnitud desde el deslave ocurrido en 1999 y señaló que gran parte de la infraestructura dañada corresponde a construcciones levantadas entre las décadas de 1970 y 1980.

“Las construcciones para la época que se hicieron no tomaron eso en cuenta. Toda esa infraestructura es de los años setenta, ochenta máximo”, comentó.

La periodista sostuvo que, si bien las autoridades han desplegado los recursos disponibles para atender la emergencia, éstos resultan insuficientes frente a la magnitud del desastre.

“Se ha desplegado lo que se tiene, pero lo que se tiene es muy poco. Pasa mucho en nuestros países de la región y más aquí, por el deterioro de los sistemas y la falta de planificación. Ningún gobierno puede detener un desastre natural, pero sí puede planificar, tener planes de asistencia y evitar que más gente muera de la que se tiene que morir”, afirmó.

Continúa la búsqueda de personas bajo los escombros en Venezuela ı Foto: Reuters

Asimismo, consideró que las autoridades enfrentan dificultades adicionales debido al contexto político que atraviesa Venezuela.

“El gobierno está completamente rebasado; además estamos en una transición política importantísima desde el 3 de enero. No creo que se den abasto, por eso agradecemos muchísimo a la gente que está viniendo y que quiere venir a ayudar”, señaló.

Respecto a la magnitud de los daños, González indicó que más de 200 edificaciones habrían colapsado y relató que en la calle donde reside únicamente permanecieron en pie dos edificios, los cuales calificó como inhabitables.

“El daño fue grande. Más de 200 edificaciones colapsadas. En mi calle solamente quedaron dos edificios en pie, totalmente inhabitables”, afirmó.

Añadió que las mayores afectaciones estructurales se concentran en los primeros niveles de los inmuebles y advirtió que aún no existe un balance definitivo debido a que los equipos especializados de asistencia continúan llegando a las zonas afectadas.

“Todavía no hay información completa, no han llegado los equipos de asistencia”, concluyó.

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MSL