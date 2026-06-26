Suman 920 muertos y 3 mil 360 los heridos en Venezuela por sismos: presidente de Asamblea Nacional

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, aseguró este viernes que 920 personas han fallecido por los sismos que se registraron este miércoles en Venezuela.

Es probable que el número de víctimas aumente a medida que continúen las operaciones de búsqueda y rescate. Muchas familias dicen que sus seres queridos siguen enterrados bajo los escombros.

Por su parte, el jefe de ayuda humanitaria de la ONU, declaró que más de 50 mil personas están desaparecidas y prevé que el número de muertos “aumentará considerablemente”.

“Se trata de una operación de rescate extremadamente compleja. Hay más de 50 mil personas desaparecidas y más de 500 han fallecido; por lo tanto rebuscar entre los escombros es una tarea colosal”, declaró Tom Fletcher.

“También existe la amenaza de réplicas, por lo que los equipos de rescate trabajan en condiciones de una complejidad increíble”, añadió Fletcher, también secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU.

El último saldo de las autoridades venezolanas da cuenta de al menos 589 muertos, pero los destrozos observados por periodistas en la zona sobre el terreno hacen presagiar un número mucho mayor de víctimas mortales.

A modo de comparación, terremotos de magnitud similar causaron más de 200 mil muertos en Haití en enero de 2010, 73 mil en Cachemira en octubre de 2005 o casi 53 mil 500 en la frontera entre Turquía y Siria en febrero de 2023.

Hay unas “50 mil personas desaparecidas. Nuestra misión es encontrar al mayor número posible de ellas y mantener el número de fallecidos lo más bajo posible, pero es evidente que la cifra aumentará considerablemente”, reconoció Fletcher.

🚨Se eleva a 920 la cifra de fallecidos y a 3 mil 360 los heridos tras los dos terremotos del miércoles en Venezuela, informa el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

pic.twitter.com/Yvt4NXQ2ir — Azucena Uresti (@azucenau) June 26, 2026

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FGR