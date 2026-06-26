Se registra nuevo sismo en Venezuela; alcanza magnitud 4.7

En el estado de Aragua

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó sobre un nuevo sismo de magnitud 4.7, que se produjo este viernes 26 de junio de 2026 en Venezuela.

Según el organismo estadounidense, el movimiento telúrico se registró exactamente a las 22:16:11, hora del Tiempo Universal Coordinado (UTC), lo que equivale a las 16:16:11 horas en la Ciudad de México.

El sismo se localizó a 54 kilómetros al norte de la localidad de El Limón, una población ubicada en el estado de Aragua.

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La ubicación del terremoto se fijó en los 10.800° de latitud Norte y los 67.599° de longitud Oeste, situando el punto de origen en la zona costera al norte de la entidad aragüeña.

El nuevo movimiento telúrico fue catalogado como grado IV (cuatro) en la escala cualitativa del sistema del USGS, encargado de recopilar los reportes ciudadanos.

Hasta el momento, no se han registrado nuevos derrumbes, como los ocurridos el pasado 24 de junio de 2026, cuando dos terremotos afectaron a Venezuela.

Personas continúan buscando bajo los escombros ı Foto: Reuters

Dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 sacuden Venezuela; hay más de 900 muertos

Hasta el momento, se contabilizaron al menos 920 muertos y 3 mil 360 los heridos, así como varios inmuebles afectados.

Diversos países, entre ellos México, han enviado ayuda para rescatar a los venezolanos que se encuentran atrapados entre los escombros.

Binomios caninos acompañan a los elementos ı Foto: Secretaría de la Defensa Nacional

Los detalles de los dos movimientos fueron los siguientes:

Primer sismo: Se registró a las 17:04 hora local con una magnitud de 7.2 y epicentro en la región de Yaracuy.

Segundo sismo: Ocurrió apenas 39 segundos después con una intensidad aún mayor, alcanzando una magnitud de 7.5 en la misma zona del centro-norte del país.

Ambos sismos alcanzaron entre 10 y 20 kilómetros de profundidad, lo que provocó que la sacudida en la superficie fuera sumamente violenta.

El evento afectó gravemente a zonas como el Distrito Capital (Caracas), La Guaira y Miranda, dejando severos daños en infraestructura y cientos de víctimas.

La Guaira, el estado más afectado; comienzan los saqueos

El Estado La Guaira es la zona más afectada de todo el país. La región costera sufrió el colapso de más de un centenar de edificaciones. El gobierno declaró a este estado en “zona de desastre”.

Además, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar (Maiquetía), la principal puerta de entrada aérea a Venezuela, sufrió severos daños estructurales en sus terminales nacional e internacional, lo que obligó a suspender todos los vuelos comerciales.

Tras el devastador doblete sísmico en Venezuela, la situación en el estado La Guaira se ha vuelto sumamente crítica debido al colapso de la infraestructura y la falta de servicios básicos.

En medio de este escenario de emergencia, se han reportado incidentes de saqueos y disturbios en varios puntos de la entidad, principalmente dirigidos hacia comercios de alimentos y almacenes.

El Estado La Guaira es la zona más afectada de todo Venezuela tras los terremotos. ı Foto: Reuters

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JVR