Sale 1.er envío de ayuda de México a Venezuela

Ante la tragedia que azota a Venezuela, con los estragos de dos fuertes terremotos registrados el miércoles, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó su mensaje de solidaridad con esa nación y envió un equipo de rescate y de servicios de salud para auxiliar a la población durante la emergencia.

En conferencia de prensa, la mandataria comentó que una vez que el personal se instale en aquel país y que se establezca un diálogo con las autoridades, se enviará a más elementos para reforzar el apoyo.

“Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. El día de hoy sale un equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional de rescatistas y personal de sanidad para llegar a Venezuela. Y, una vez instalados ahí y habiendo hablado con las autoridades, determinaremos mañana mismo (el) personal adicional que se requiera para poder ayudar siempre a los pueblos que lo necesitan”, dijo Sheinbaum Pardo.

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7.1 toneladas de insumos médicos y herramientas

Aclaró que hasta el momento de la conferencia no se habían recibido reportes de mexicanos lesionados o que fallecieran durante los terremotos, información que se mantuvo en el mismo estatus hasta el cierre de esta edición.

“Por el momento, no tenemos ningún… En comunicación con la Embajada de México en Venezuela: no se ha reportado ningún mexicano herido o lamentablemente fallecido, pero estamos en revisión permanente”, dijo la mandataria.

La Defensa detalló que el equipo enviado, que partió a las 14:30 horas desde la Base Aérea de Santa Lucía, en el Estado de México, a bordo de dos aviones de transporte estratégico de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), consistió de 261 elementos y 18 binomios canófilos. Del total, 240 son del Ejército, 11 a la FAM y 10 de la Guardia Nacional. Entre ellos viajan médicos, camilleros, enfermeros y especialistas en búsqueda y rescate para labores de auxilio inmediato.

Como parte del despliegue, el Gobierno de México incluyó 4.4 toneladas de herramientas, material y equipo, además de 2.7 toneladas de insumos médicos. También viajan 18 binomios canófilos con entrenamiento para localizar personas atrapadas en estructuras colapsadas.

En las próximas horas saldrá un avión de transporte pesado C-130 Hércules de la FAM, con ocho toneladas de medicamento y cuatro más de equipo y material para tareas de rescate y salvamento.

En tanto, la Conferencia del Episcopado Mexicano y Cáritas Mexicana convocaron a la recolección de víveres así como a la donación en cuentas cuyos recursos serán enviados a los damnificados.

“Compartimos el sufrimiento de las familias que han perdido a sus seres queridos, de quienes han resultado heridos y de todos aquellos que hoy enfrentan las consecuencias de esta tragedia”, expresó la Iglesia en una carta pública.

Por separado, la Cruz Roja Mexicana habilitó la línea telefónica 5645 853274, para brindar orientación y apoyo a personas que busquen información sobre sus familiares o seres queridos que se encuentran en Venezuela y enfrenten dificultades para establecer contacto.