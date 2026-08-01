Hamas confirma acuerdo sobre desarme; exige retiro de israelíes

LA MILICIA Hamas confirmó el viernes que se desarmará, en un posible avance para poner fin a la guerra en Gaza. El grupo paramilitar manifestó que comenzará a desarmarse como parte de un acuerdo anunciado la víspera por el presidente estadounidense Donald Trump, que también exige que Israel ponga fin a sus ataques y se retire de Gaza.

También señaló que la entrega de sus armas pesadas, que ocurriría más adelante en el proceso, estaba supeditada a la creación de un Estado palestino, algo que el actual gobierno de Israel rechaza tajantemente. Como reflejo de los obstáculos para el posible desarme, una serie de ataques aéreos israelíes sacudió de nuevo la Franja ayer y mató al menos a un palestino e hirió al menos a otros cuatro, entre ellos un niño, según funcionarios de hospitales locales.

El Tip: El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró el pacto como la “única buena noticia” en la zona.

Israel no ha comentado oficialmente el acuerdo con Hamas, que forma parte de un alto el fuego mediado por EU y anunciado el pasado octubre. Ese acuerdo contemplaba que Hamas se desarmara y cediera el poder a una administración palestina independiente. Israel debía retirarse y se desplegaría una Fuerza Internacional de Estabilización. Pero el avance se estancó: Israel afirmó que todo dependía de que Hamas se desarmara, y Hamas acusó a Israel de violar el acuerdo al seguir llevando a cabo ataques regulares contra Gaza.

Al respecto, Trump aseguró ayer ante reporteros en la Casa Blanca que Israel está “muy contento” con el acuerdo para el “desarme total” de Hamas en Gaza, y dijo tener garantías de que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, acepta el pacto, el cual consideró un “gran avance para la paz” en la Franja.