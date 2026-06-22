Ella es Pauline, la aficionada viral de 100 años que ha visto todos los Mundiales y es fan de Leo Messi

Leo Messi hizo historia en la cancha del Estadio Dallas al marcar un doblete para convertirse en el máximo goleador en la historia de los Mundiales, pero un detalle que se llevó las miradas de la afición fue Pauline Kana, la fan de 100 años que sigue al astro argentino.

Pauline Kana estuvo en las gradas del recinto para ver a su ídolo en su sexta Copa del Mundo y llevó un cartel que decía “Fan de Messi de 100 años”, aunque no es la primera vez que se le ve en el estadio apoyando a Leo Messi en un Mundial.

Two years after asking Messi to marry her, Pauline “Granny” Kana is still Lionel’s biggest fan. 🐐❤️ pic.twitter.com/YEbX30Mdu9 — talkSPORT (@talkSPORT) June 22, 2026

Pauline Kana estuvo presente en el Mundial de Clubes para ver a Messi

Pauline Kana es una de las aficionadas más longevas y que ha visto todas las Copas del Mundo, desde Uruguay 1930 hasta Norteamérica 2026, pero ella decidió ser fan de Leo Messi a pesar de que vio a jugadores como Pelé, Diego Armando Maradona, Johan Cruyff o Gerhard Müller.

Hace dos años, Pauline Kana estuvo presente en las gradas del Hard Rock Stadium para apoyar a su ídolo en el Mundial de Clubes; en aquella ocasión se presentó con una cartulina que decía “¿Messi, te casarías conmigo?" y el astro argentino la vio.

Ahora, en el Mundial 2026, Pauline Kana volvió a hacerse viral al revelar su edad y declararse fan de Leo Messi con 100 años de edad, un momento que hace reflexionar lo que genera el jugador del Inter Miami dentro y fuera del campo de juego.

DCO