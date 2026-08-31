Lionel Richie es hospitalizado de emergencia tras concierto en Missouri, ¿cuál es su estado de salud?

La salud de Lionel Richie encendió las alarmas tras reportarse que el cantante estadounidense fue hospitalizado de emergencia este fin de semana después de un concierto en Missouri.

¿Qué le pasó a Lionel Richie?

La información fue publicada por el sitio TMZ y detalla que el artista ingresó a un hospital en St. Louis la noche de este sábado tras presentarse en el teatro de la ópera local, The Muny.

77-year-old Lionel Richie has been hospitalized following his Saturday night show in St. Louis. Let's hope it's nothing serious. 🙏🏻 pic.twitter.com/yNe2mdKXQR — 🎸 Rock History 🎸 (@historyrock_) August 31, 2026

Se menciona además que según fuentes cercanas a Lionel Richie, durante el concierto reportó algunos malestarles y hasta pidió a su equipo que le llevaran una silla al escenario para poder terminar con su show.

El ingreso al nosocomio ocurre a solo dos meses de que el que el cantante fuera trasladado a un recinto hospitalario tras sentirse mal en un concierto de Minnesota, por lo que en ese entonces acortó la presentación por su malestar.

Sobre qué le sucedió al intérprete de ‘Hello’ y ‘All Night Long’ en esta ocasión, de momento los doctores estarían investigando una deshidratación leve, aunque el famoso ya habría sido sometido a varias pruebas para determinar su estado de salud.

De momento, señalan que el músico seguiría en la unidad de cuidados intensivos y bajo estricta observación médico, pero se espera que pueda ser dado de alta este mismo martes.

Lionel Brockman Richie Jr. tiene 77 años de edad. Es un cantante, compositor, productor discográfico y personalidad de la televisión estadounidense, quien alcanzó la fama en la década de 1970 como compositor y co-vocalista principal del grupo de Motown.

Asimismo, participó en la icónica canción ‘We are the children’ de U.S.A for Africa junto con personalidades como Michael Jackson, Harry Belafonte y Stevie Wonder, formando así parte de uno de los momentos más importantes de al música americana.

En su última publicación hasta el momento, el músico recordaba con cariño a Dolly Parton, artista con la que pudo compartir escenario en el pasado y que falleció el pasado 25 de agosto a los 80 años de edad. “Siempre te amaremos. Tu luz y tu música vivirán por siempre”, escribió.

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