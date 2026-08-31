Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 31 de agosto 2026?

Los atletas de Exatlón México compiten por el mejor lugar para descansar: la Villa 360, esta semana el equipo que gane la villa, antes Fortaleza, se quedará en ella toda la semana, así que esta ocasión será la más deseada por los deportistas.

Los participantes del reality show deportivo tendrán más sorpresas esta semana, ya que solo por esta semana el programa durará 4 horas, además de que van a recibir a nuevos atletas.

¿Quién gana la Villa 360 de hoy 31 de agosto en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el ganador de la Villa 360 de hoy en Exatlón México sería el equipo azul, sin embargo, los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio completo para conocer al verdadero ganador.

Los rojos arrancaron bien la temporada, pero los azules no se quieren quedar atrás y han demostrado que tienen lo necesario para hacerle frente a las leyendas rojas.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los atletas de Exatlón México recibirán varias sorpresas, entre ellas que los episodios del 31 de agosto al 4 de septiembre, ya que la próxima semana empieza La Granja VIP 2.

Los participantes del programa recibirán a atletas invitados de todas las temporadas anteriores, quienes visitarán el programa para apoyar a sus respectivas escuadras.

Por otra parte, los rojos van a recibir a una nueva integrante en su equipo, tras la salida de Anaid Torres el domingo, el equipo se vuelve a completar con una nueva integrante.

Los deportistas tendrán nuevos juegos y la dinámica seguirá cambiando para mantener el suspenso y la emoción entre los participantes y el público fiel que sigue el programa desde hace 10 temporadas.

Los atletas reaccionarán hoy a la salida de Anaid y además también sigue en la conversación la pelea de Adrian Leo y Aristeo Cázares, ya se sabe que el integrante azul ha tenido conflictos todas las temporadas que participa con alguien de los rojos.

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