Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 27 de agosto 2026?

Conoce al ganador de la Villa 360 de hoy 27 de agosto de Exatlón México

Los atletas de Exatlón México compiten por la Villa 360, que es el lugar de mejor descanso para todos los deportistas y por ese motivo todos quieren este premio.

Además esta noche se juga por la zona de peligro, cabe recordar que en esta semana las mujeres son las que están en riesgo de salir eliminadas de la competencia.

¿Quién gana la Villa 360 de Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el ganador de hoy de la Villa 360 de Exatlón México sería el equipo rojo, sin embargo, los seguidores tienen que esperar a que se transmita el episodio completo para conocer al verdadero ganador de hoy.