Exatlón México: ¿Quién sale eliminado hoy 30 de agosto 2026?

Los atletas de Exatlón México compiten por su permanencia en el programa y este domingo se lleva a cabo el duelo de eliminación, en el que uno de los participantes tendrá que abandonar el juego.

Esta noche se lleva a cabo la última Supervivencia en la que se definen a todas las mujeres que defenderán su participación en el duelo de eliminación.

¿Quién sale eliminada hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, la eliminada de hoy de Exatlón México sería Anaid Torres, del equipo rojo, sin embargo, los seguidores del reality show deportivo tienen que esperar a que se transmita el capítulo completo para conocer a la verdadera eliminada de hoy.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Antes del juego estelar que es la eliminación, los deportistas tienen que jugar por la Supervivencia con la que se completa el cuadro de las mujeres que van a pelear por su permanencia en el programa.

Además, como en cada temporada se prevé que haya rivalidades y enfrentamientos, pero en esta décima temporada empezaron desde la primera semana y es que una vez más Adrián Leo se busca conflicto con sus rivales.

En los primeros días se enfrentó con uno de los nuevos atletas que se integraron a la escuadra roja, pero en esta ocasión se prevé que tenga diferencias con Aristeo, uno de los legendarios que además es muy reactivo, por lo que este pleito podría seguir escalando conforme avancen las semanas.

Por otro lado, en el arranque de la temporada se decidió sin moneda qué género sería el que iba a ir a la eliminación.

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