Durante una emisión reciente de Sale el Sol, Gaby Ramírez compartió con el público que mantiene una relación con Josué Menéndez Bejarano, quien saltó a la fama gracias a su participación en el reality deportivo Exatlón México.

La revelación de este noviazgo se convirtió en tema de conversación en redes sociales casi de forma inmediata, así que los seguidores del programa y del reality comenzaron a indagar más sobre el pasado y la carrera del deportista. En La Razón te contamos quién es este atleta mexicano y cuál es su trayectoria.

¿Quién es Josué Menéndez Bejarano, exparticipante de Exatlón México y novio de Gaby Ramírez?

Josué Menéndez Bejarano, novio de la conductora Gaby Ramírez, nació el 7 de junio de 1990 en Tierra Blanca, Veracruz, y actualmente tiene 36 años.

Desde joven mostró pasión por el deporte, destacándo en diversas disciplinas hasta especializarse en el lanzamiento de jabalina, donde ha logrado ser tricampeón nacional y representar a México en competencias internacionales.

Josué Menéndez Bejarano debutó en Exatlón México en la sexta temporada del reality, en 2022, donde se integró al equipo rojo. Su desempeño lo posicionó como un competidor fuerte y disciplinado, además de participar en ediciones especiales como el All Star.

En diciembre de 2023, Josué fue involucrado en un escándalo relacionado con la atleta Nataly Gutiérrez, también participante del programa Exatlón All Star. Aunque se especuló sobre una supuesta relación romántica entre ambos cuando ella estaba comprometida con Gabriel Zamorano (compromiso que terminó cancelándose), la realidad es que nunca se confirmó oficialmente si los atletas fueron más que amigos y todo quedó en el terreno de los rumores.

Ahora, el deportista hizo oficial en televisión nacional su romance con Gaby Ramírez, conductora de Sale el Sol. La pareja protagonizó un segmento de la transmisión, donde Josué Menéndez Bejarano le llevó un ramo de flores a su novia.

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