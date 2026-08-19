Voto por voto

Así votaron en las nominaciones de La Casa de los Famosos México 2026 este 19 de agosto

Así fue cada uno de los votos de los participantes del reality show en esta semana del programa

Así votaron en las nominaciones de La Casa de los Famosos México 2026 este 19 de agosto
Así votaron en las nominaciones de La Casa de los Famosos México 2026 este 19 de agosto Foto: Especial
Por:
Mariana Garibay

Este miércoles 19 de agosto son las cuartas nominaciones de La Casa de los Famosos México 2026, donde va a definirse quiénes son los habitantes nominados de la semana que están en riesgo de salir del programa de telerrealidad.

Este domingo, Arantza Ruíz se convirtió en la tercera eliminada del reality show, pero la tensión entre los participantes no hace más que aumentar conforme siguen perdiendo las pruebas de presupuesto y salen las máscaras.

Así nominaron en La Casa de los Famosos México 2026

Las nominaciones se llevaron a cabo en La Casa de los Famosos México 2026 este miércoles y así fue como cada uno de los habitantes emitió su voto. Cabe mencionar que esta semana, Gema Garoa tiene inmunidad, pues es la líder de la semana.

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Además, Luis Chaparro obtuvo el beneficio de poder nominar a una persona más con 3 puntos; además, en esta ocasión hubo dinámica de puerquitos. Así fueron las nominaciones:

Mariana Ochoa

  • 3 puntos a Aldo Rendón
  • 2 puntos a Flor Vigna
  • 1 punto a Moisés Peñaloza

Cochinito: La actriz tuvo que acompañar al siguiente famoso al confesionario.

Aldo Rendón

  • 3 puntos a Cynthia Klitbo
  • 2 puntos a Ernesto Laguardia
  • 1 punto a Moisés Peñaloza

Cochinito: Los puntos valen doble (6, 4 y 2 puntos).

Luis Chaparro

  • 3 puntos a Yahir
  • 2 puntos a Karina Torres
  • 1 punto a Moisés Peñaloza

Cochinito: Se anulará tu nominación de 2 puntos.

Ese Pérez

  • 3 puntos a Cynthia Klitbo
  • 2 puntos a Yahir
  • 1 punto a Masad Altamimi

Cochinito: Le dio dos puntos más a Ernesto Laguardia frente a él.

Cynthia Klitbo

  • 3 puntos a Ese Pérez
  • 2 puntos a Aldo Rendón
  • 1 punto a Karina Torres

Cochinito: Se anula tu nominación de un punto.

Masad Altamimi

  • 3 puntos a Moises Peñaloza
  • 2 puntos a Ese Pérez
  • 1 punto a Ernesto Laguardia

Cochinito: Se anulará tu nominación de 3 puntos.

Karina Torres

  • 3 puntos a Masad Altamimi
  • 2 puntos a Yahir
  • 1 punto a Moisés Peñaloza

Cochinito: Se quedó igual la nominación.

Gema Garoa

  • 3 puntos a Brianda Deyanara
  • 2 puntos a Masad Altamimi
  • 1 punto a Yahir

Cochinito: Pudo elegir a un participante que ya nominó para una segunda nominación. Ella eligió a Karina Pérez, ella nominó:

  • 3 puntos a Cynthia Klitbo
  • 2 puntos a Ernesto Laguardia
  • 1 punto a Brianda Deyanara

Yahir

  • 3 puntos a Ernesto Laguardia
  • 2 puntos a Ese Pérez
  • 1 punto a Memo Shutz

Cochinito: Su nominación no tiene ninguna variante.

Ernesto Laguardia

  • 3 puntos a Flor Vigna
  • 2 puntos a Memo Shutz
  • 1 punto a Yanet García

Cochinito: Le otorgó un punto extra a Masad Altamimi delante de todos.

Brianda Deyanara

  • 3 puntos a Cynthia Klitbo
  • 2 puntos a Moisés Peñaloza
  • 1 punto a Ese Pérez

Cochinito: La influencer tuvo que nominar de nuevo. Su nueva nominación fue:

  • 3 puntos a Ernesto Laguardia
  • 2 puntos a Yahir
  • 1 punto a Karina Torres

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