Así votaron en las nominaciones de La Casa de los Famosos México 2026 este 19 de agosto

Este miércoles 19 de agosto son las cuartas nominaciones de La Casa de los Famosos México 2026, donde va a definirse quiénes son los habitantes nominados de la semana que están en riesgo de salir del programa de telerrealidad.
Este domingo, Arantza Ruíz se convirtió en la tercera eliminada del reality show, pero la tensión entre los participantes no hace más que aumentar conforme siguen perdiendo las pruebas de presupuesto y salen las máscaras.
Así nominaron en La Casa de los Famosos México 2026
Las nominaciones se llevaron a cabo en La Casa de los Famosos México 2026 este miércoles y así fue como cada uno de los habitantes emitió su voto. Cabe mencionar que esta semana, Gema Garoa tiene inmunidad, pues es la líder de la semana.
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Además, Luis Chaparro obtuvo el beneficio de poder nominar a una persona más con 3 puntos; además, en esta ocasión hubo dinámica de puerquitos. Así fueron las nominaciones:
Mariana Ochoa
- 3 puntos a Aldo Rendón
- 2 puntos a Flor Vigna
- 1 punto a Moisés Peñaloza
Cochinito: La actriz tuvo que acompañar al siguiente famoso al confesionario.
Aldo Rendón
- 3 puntos a Cynthia Klitbo
- 2 puntos a Ernesto Laguardia
- 1 punto a Moisés Peñaloza
Cochinito: Los puntos valen doble (6, 4 y 2 puntos).
Luis Chaparro
- 3 puntos a Yahir
- 2 puntos a Karina Torres
- 1 punto a Moisés Peñaloza
Cochinito: Se anulará tu nominación de 2 puntos.
Ese Pérez
- 3 puntos a Cynthia Klitbo
- 2 puntos a Yahir
- 1 punto a Masad Altamimi
Cochinito: Le dio dos puntos más a Ernesto Laguardia frente a él.
Cynthia Klitbo
- 3 puntos a Ese Pérez
- 2 puntos a Aldo Rendón
- 1 punto a Karina Torres
Cochinito: Se anula tu nominación de un punto.
Masad Altamimi
- 3 puntos a Moises Peñaloza
- 2 puntos a Ese Pérez
- 1 punto a Ernesto Laguardia
Cochinito: Se anulará tu nominación de 3 puntos.
Karina Torres
- 3 puntos a Masad Altamimi
- 2 puntos a Yahir
- 1 punto a Moisés Peñaloza
Cochinito: Se quedó igual la nominación.
Gema Garoa
- 3 puntos a Brianda Deyanara
- 2 puntos a Masad Altamimi
- 1 punto a Yahir
Cochinito: Pudo elegir a un participante que ya nominó para una segunda nominación. Ella eligió a Karina Pérez, ella nominó:
- 3 puntos a Cynthia Klitbo
- 2 puntos a Ernesto Laguardia
- 1 punto a Brianda Deyanara
Yahir
- 3 puntos a Ernesto Laguardia
- 2 puntos a Ese Pérez
- 1 punto a Memo Shutz
Cochinito: Su nominación no tiene ninguna variante.
Ernesto Laguardia
- 3 puntos a Flor Vigna
- 2 puntos a Memo Shutz
- 1 punto a Yanet García
Cochinito: Le otorgó un punto extra a Masad Altamimi delante de todos.
Brianda Deyanara
- 3 puntos a Cynthia Klitbo
- 2 puntos a Moisés Peñaloza
- 1 punto a Ese Pérez
Cochinito: La influencer tuvo que nominar de nuevo. Su nueva nominación fue:
- 3 puntos a Ernesto Laguardia
- 2 puntos a Yahir
- 1 punto a Karina Torres
INFORMACIÓN EN DESARROLLO
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