La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quiénes son los NOMINADOS este 19 de agosto?

Este miércoles 19 de agosto, llegan las cuartas nominaciones en La Casa de los Famosos México 2026, mientras que la estabilidad de la casa sigue tambaleándose por la falta de comida y desacuerdos que evitan una convivencia totalmente pacífica.

El pasado lunes, Gema Garoa se convirtió en la líder de al semana y por votación del público subió junto con Cynthia Klitbo a la suite. Por ello, la actriz cuenta con inmunidad y en esta ocasión, no puede ser nominada por el resto de sus compañeros.

Ellos son los nominados de la semana en La Casa de los Famosos México 2026

Los nominados de La Casa de los Famosos México 2026 se revelan en la gala del miércoles.

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México 2026?

En el tercer domingo de la competencia, Arantza Ruiz fue eliminada del proyecto después de tener conflicto con Flor Vigna, a quien muchos aseguran que le dio la espalda cuando la argentina la necesitaba.

Por otro lado, comienzan a escalar algunos conflictos entre participantes; uno de ellos siendo la insistencia de hablar de los ronquidos de Cynthia Klitbo, circunstancia que ha tachado la actriz como bullying por parte de integrantes como Ese Pérez que hacen comentarios al respecto de manera constante.

Otro famoso que parece estar al borde es Yahir, quien se encarga de coordinar la cocina y señala a todos por comer de más al señalar que no le alcanza la comida, aunque en redes lo critican por desayunarse un aguacate entero y más de 4 huevos por día.

Sobre cambios en el juego, Aldo Rendón obtuvo un beneficio el lunes que lo llevó a elegir qué cuarto cerrar, por lo que ahora en la casa solo existe Tulum y Malibú, marcando una división más clara entre los habitantes.

Por otro lado, Luis Chaparro encontró una moneda del destino este martes, por lo que será capaz de nominar a una persona más con tres puntos, un beneficio que puede mover toda la tabla de nominados.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO

Luis gana la moneda del destino y podrá nominar con tres puntos a otro habitante que no haya nominado #LaCasaDeLosFamososMéxico4 #LaCasaDeLosFamososMX #LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/i2yvFDa7uO — India India 🐈‍⬛🖤🇵🇷 (@IIndiaIndia11) August 19, 2026

¿Quieres saber más?

La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quién es el líder de la semana hoy 17 de agosto?

Arantza Ruíz es eliminada de La Casa de los Famosos México 2026; así reaccionaron a su salida

Karla Escalante: Quién es, edad y de dónde es la creadora de contenido

Real Madrid presenta oficialmente a José Mourinho como su entrenador; “Vuelvo a casa”