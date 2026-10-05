Elton John, el “Rocket Man”, se despide de México

Después de 14 años y regresando al mismo escenario que visitó en su primera fecha en México, en 1992, Elton John volvió para dar un último show a sus fans mexicanos. Desde las afueras del Estadio Banorte y en el camino hacia él, se podía ver a gente vestida con el icónico uniforme de los bicampeones de la Serie Mundial, Los Angeles Dodgers; chamarras con lentejuelas o, simplemente, personas maquilladas con muchos brillos y los grandes lentes cuadrados que daban señales de que el universo de Captain Fantastic había inundado los alrededores del Coloso de Santa Úrsula.

Todo inició cuando las luces del Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, se apagaron por completo y el sonido de una tormenta, acompañado de visuales que simulaban truenos, lluvia y fuertes ventiscas, se apoderó del entorno. Una luz tenue apuntaba a un piano y en él se encontraba el Rocket Man, quien arrancó con “Funeral for a Friend/Love Lies Bleeding”, canción que utiliza como apertura desde su gira de 1974.

El Dato: Previo a su visita en México, el cantante sólo se había presentado en el nuevo Apple Music Hall, en Londres.

Ahora parece algo irónico si tomamos en cuenta que el mismo Elton John la compuso imaginando cómo sonaría su funeral y, en esta ocasión, se despedía de los escenarios y de sus fans mexicanos.

Le siguió la icónica “Bennie and the Jets”, canción que le dio su segundo número uno en el Billboard Hot 100. Durante su interpretación, el coloso resonó fuertemente con la frase “B-B-B-Bennie and the Jets”.

Luego, el británico enloqueció por completo al público con tan sólo el primer acorde de la canción que abre su cuarto álbum, Madman Across the Water, “Tiny Dancer”, inspirado en las experiencias de Bernie Taupin en California tras visitar el estado junto al legendario Elton en 1970.

Durante la interpretación de “Tiny Dancer”, se proyectó sobre las pantallas el video dirigido por Max Weiland, que muestra las distintas perspectivas del tema “La-La Land”.

El Tip: Elton John tuvo 14 conciertos en el país: dos en 1992, cuatro en 2001, una en 2009, dos en 2010, tres en 2012 y estas últimas.

Avanzando el concierto y casi llegando a la mitad de éste, llegó una de las canciones que incluso le hizo ganarse uno de sus apodos: “Rocket Man (I Think It’s Going to Be a Long, Long Time)”. Se apagaron todas las luces y en las pantallas se proyectó lo que parecían chispas que poco a poco aumentaban en velocidad. Al ritmo del piano de Elton, el Estadio Banorte comenzó a llenarse de un sentimiento de melancolía y el público lo acompañó en una sola voz.

Así comenzó una parte del concierto bastante nostálgica y dramática. Le siguieron “Levon”, “Have Mercy on the Criminal” y “Sorry Seems to Be the Hardest Word”. Ésta última cuenta con una versión junto a “El Genio” Ray Charles, que se convirtió en su última grabación antes de morir en 2004.

Previo a tomarse un descanso, interpretó “Someone Saved My Life Tonight”, canción de su álbum autobiográfico Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy (1975), donde relata uno de los momentos de su juventud: Elton estaba a punto de casarse y se sentía atrapado en una vida que no quería. Su amigo Long John Baldry lo convenció de cancelar el matrimonio y perseguir su carrera musical. En palabras del cantante, aquella conversación con Baldry le salvó la vida.

Al regreso de la pausa, el Rocket Man interpretó “Candle in the Wind”, de 1973, escrita en homenaje a Marilyn Monroe. En las pantallas del escenario se vieron fragmentos de videos de la llamada “Blonde Bombshell”.

Y llegó el momento de despedirse del camino de la fama al ritmo de “Goodbye Yellow Brick Road”, tema que dio nombre a su gira, Farewell Yellow Brick Road. Continuó con “Don’t Let the Sun Go Down on Me”, “The Bitch Is Back” y “Crocodile Rock”, éxitos en los que, mediante sus visuales, dedicó un espacio a la cultura mexicana.

Ya cerca del cierre, sonó “Saturday Night’s Alright for Fighting” y “I’m Still Standing”, para recordarle a sus fans que pueden sobrevivir a cualquier altibajo de la vida. Ya cerca de su última presentación, el escenario se vació y sólo quedó Elton John y su piano. En las pantallas apareció Dua Lipa y sonó “Cold Heart (PNAU Remix)”

El tema con el que decidió despedirse de México fue “Your Song”, primer gran éxito internacional del cantante.