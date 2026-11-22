Luego de que se confirmara su ruptura con Mía Rubín, el nombre de Tarik Othón volvió a captar la atención del público. El joven rejoneador ha construido una carrera en la tauromaquia y pertenece a una reconocida familia; en La Razón te contamos.

¿De dónde es Tarik Othón, qué edad tiene y quiénes son sus padres?

Tarik Othón Pardo nació el 16 de diciembre de 2003 en la Ciudad de Santiago de Querétaro, en México. Actualmente tiene 23 años.

Según el medio Toros y Faenas, la afición de Tarik por los caballos surgió desde muy pequeño. A los cuatro años comenzó a tomar clases de equitación y, dos años más tarde, empezó a competir en la modalidad de salto, una actividad que practicó hasta los 12 años.

En 2014, Tarik Othón se integró el equipo infantil de México en competencias de la Federación Ecuestre Internacional (FEI), donde destacó por sus resultados y representó al país en escenarios internacionales.

Dedicó varios años a la práctica intensiva de la doma clásica, disciplina que continúa perfeccionando, para poder convertirse en un futuro en rejoneador.

Con apenas 15 años, debutó como rejoneador el 12 de enero de 2019 en la Plaza de Toros de Arandas, Jalisco, donde tuvo una actuación triunfal. Desde entonces construyó una trayectoria sólida dentro del novillerismo, donde ha acumulado 62 corridas.

Gracias a esa experiencia, Tarik Othón llegó preparado para dar el siguiente gran paso de su carrera al tomar la alternativa como rejoneador en noviembre de 2024.

Según publicaciones de redes sociales del joven, sus padres son Marco Othón y Yorma Othón. Tarik ha posado frente a las cámaras con su papá en diversos eventos del mundo de la tauromaquia.

Tarik Othón y su papá ı Foto: IG tarik_othon_oficial

Mía Rubín confirma que terminó con Tarik Othón

En un encuentro con medios de comunicación, el viernes, Mía Rubín confirmó su ruptura con Tarik Othón. Aseguró que sigue guardando un gran cariño por su expareja y que su ruptura fue por común acuerdo, pues sus proyectos de vida iban por caminos separados.

“La verdad es que siempre le voy a desear lo mejor, él para mí es una persona muy especial”, declaró la cantante.

Tarik Othón y Mía Rubín ı Foto: IG tarik_othon_oficial

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