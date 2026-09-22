Un toro salta hasta las gradas y genera pánico entre los espectadores (VIDEO)

Un toro saltó hasta las gradas en la Feria Taurina de Murcia.

Un toro de más de 500 kilos saltó la barrera que separa el ruedo del callejón durante la corrida de rejones con la que concluyó la Feria Taurina de Murcia, que cada año se celebra en septiembre, en un momento que generó pánico y tensión entre los espectadores que estaban en las gradas.

De acuerdo con información del periódico español 20 Minutos, Malacara es el nombre de este toro negro mulato de 508 kilos; es de la ganadería Los Espartales, y salió en sexto y último lugar en este evento. El ejemplar, nacido en febrero de 2022, correspondió al rejoneador portugués Duarte Fernandes.

🚨 UN TORO SALTA LA BARRERA EN LA FERIA DE MURCIA



Momentos de máxima tensión en la última cita de la Feria Taurina de Murcia 2026, cuando uno de los toros salta la barrera de la plaza. pic.twitter.com/5PUgybHjOt — EMERGENCIAS MURCIA (@realidadmurcia) September 20, 2026

Uno de los espectadores grabó de frente al toro cuando hizo este inesperado y espectacular salto. Parecía que el animal podía sortear el callejón y terminar en las tribunas de la Plaza de Toros de Murcia, donde ocurrió este peculiar incidente.

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El toro salta dos veces en el cierre de la Feria de Murcia

La propia Plaza de Toros de Murcia dio a conocer que el mismo toro saltó dos veces al callejón del salida durante el cierre de la Feria Taurina de Murcia.

Sin embargo, no se reportaron daños ni heridos, y todo quedó en un susto para los aficionados que se encontraban en la parte delantera de las gradas.

El festejó contó con la participación de Andy Cartagena, Diego Ventura y Duarte Fernandes, a quien le tocó lidiar con Malacara. Después del segundo salto, el toro continuó la lidia de forma regular.

La oportuna intervención de las cuadrillas garantizó la continuidad del evento sin más retrasos en la programación.

EVG