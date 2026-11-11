¿Quién es Carlos Acuña, Caap, ex novio de Andrés Johnson que estafó a Lupita Villalobos?

Lupita Villalobos rebeló información que nunca antes había compartido, pues durante un video que grabó junto a Jair Sánchez, aseguró que un exnovio de Andrés Johnson la había estafado.

En el video de Jair Sánchez, publicado el pasado 5 de marzo, Lupita Villalobos compartió una historia que sorprendió al internet, pues en esta detalló cómo había sido víctima de estafa por parte del exnovio de Andrés Johnson.

Luego de que Jair hablara sobre Andrés, Lupita recordó que el creador de contenido en alguna ocasión dijo que le había prestado una suma fuerte de dinero a una ex pareja sentimental, y que esta misma persona le había robado dinero.

“Me mega estafó, la estafa maestra” dijo Lupita, quien compartió que se habían hecho socios a partes iguales para montar unos estudios en Hermosillo, Sonora, y que posteriormente el exnovio de Andrés la llamó para decirle que la mitad de su parte de la inversión había sido transferida a un amigo.

“De repente me habla un día ‘oye para decirte pasé lo de tu sociedad a un amigo porque nos vamos a cambiar de estudio, entonces ya no tienes el 50 ya tienes el 20’ perdón... ” dijo Lupita Villalobos.

Sin revelar su nombre, Lupita Villalobos dijo que el exnovio de Andrés siempre utiliza a las personas para sacarles dinero, y estimó que la suma que ella había invertido en dicho negocio fue de 250 mil pesos.

¿Quién es Carlos Acuña, CAAP?

Pese a que Lupita Villalobos no reveló el nombre del exnovio de Andrés Jhonson, los internautas rápidamente comenzaron a señalar que posiblemente se trataba de Carlos Acuña, conocido como Caap.

Carlos Acuña es un creador de contenido y coach de cycling conocido mayormente en Hermosillo, Sonora, quien actualmente puso priadas sus redes sociales tras la polémica desatada luego de que Lupita Villalobos hablara sobre la estafa.

Carlos Acuña, CAAP ı Foto: Badhombre / Redes sociales

Luego de que se viralizara el clip en el que Lupita Villalobos comparte que fue estafada, Andrés Jhonson, quien ya había dicho que su exnovio lo engañó y no le pagó, subió un video de comedia en el que se lee “quién la está pasando peor yo? O mi ex?”.

Además de Lupita Villalobos y Andrés Jhonson, el usuario Darío Brau publicó una serie de videos en el que compartió que, antes de que fuera pareja del creador de contenido, Carlos Acuña también le robó.

Aseguró que antes de él también le había pasado a otras personas, que Carlos Acuña también fue su pareja sentimental, que utilizó una tarjeta de él sin que se diera cuenta, y que lo descubrió gracias a las cámaras de un supermercado.

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