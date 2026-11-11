¿Quién es José Luis García Parra, el funcionario de Puebla vinculado con Belinda?

Los seguidores de Belinda saben el gran amor que esta siente por sus mascotas, pero ahora se preguntan si la cantante tiene algún tipo de vínculo con Jose Luis García Parra, pues este compartió una historia con un peludito que se parece mucho al famoso perrito Popper.

El funcionario de Puebla, José Luis García Parra, compartió una historia por medio de Instagram en la que aparece acariciando a un perrito mientras tiene una serie de documentos frente a él.

“Domingo de trabajo en equipo. Preparando lo que viene para Puebla. Acompañado de la mejor compañía” escribió el funcionario en el video el pasado 8 de noviembre; y pese a que al peludito no se le ve la cara, los internautas rápidamente reconocieron las manchas del perro.

Belinda, la publicación de García Parra, y Popper ı Foto: Redes Sociales

Esta no es la primera vez que se señala una posible relación sentimental entre el funcionario y la cantante, pues desde el 2025 habían sido cuestionados sobre su posible noviazgo.

Primero se les vinculó luego de que se filtrara una fotografía de la cantante en el aeropuerto tras supuestamente asistir a una boda con el político, y a finales del año se reavivaron los rumores por una fotografía tomada en Disneylandia en la que aparecen juntos.

En dicha ocasión el funcionario había sido fuertemente criticado, y este señaló que sus viajes y eventos personales se realizan con recursos propios y fuera del horario laboral, y aseveró que había solicitado una licencia sin goce de sueldo.

Jose Luis García Parra y Belinda en Disneyland ı Foto: Redes Sociales

¿Quién es José Luis García Parra?

José Luis García Parra nació el 15 de enero de 1980, cuenta con algunos cargos políticos dentro de su carrera profesional, y actualmente se desempeña como coordinador de Gabinete del Gobierno de Puebla.

García Parra cuenta con una licenciatura en Comercio Exterior por la Universidad Madero Puebla (UMAD), y una maestría en Gobernanza y Globalización por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

Su trayectoria política dio inicio dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y actualmente forma parte del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), los cargos con los que cuenta son:

2015: Coordinador de campaña para diputado federal de Alejandro Armenta

2016-2017: Secretario de Acción Electoral del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI en Puebla

2018: Coordinador de campaña para senador de Alejandro Armenta

2018-2022: Secretario Técnico de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República

2022-2023: Coordinador de Asesores de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República

2024: Diputado Local en la LXII Legislatura del Congreso de Puebla

2024-Actualidad: Coordinador de Gabinete del Gobierno de Puebla

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