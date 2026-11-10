Trabajadores del IMSS denuncian amenazas del Sindicato en Puebla por manifestarse

Aspecto de una manifestación de trabajadores del IMSS en CDMX.

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), afiliados a la representación sindical Fuerza Puebla IMSS, denunciaron que el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) ha agredido a trabajadores, médicos e integrantes de dicha organización.

En distintos mensajes públicos, integrantes de Fuerza Puebla IMSS se refirieron a la recuperación violenta del SNTSS de la sede sindical en Puebla ocurrido la tarde del viernes.

Aspecto de una manifestación de trabajadores del IMSS en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

Aseguraron que, por estos hechos, interpusieron una denuncia, pero acusaron que, desde entonces, han sido objeto de agresiones y amenazas.

Por estos hechos, los integrantes de Fuerza Puebla IMSS responsabilizaron directamente al líder del SNTSS, Rafael Olivos, cuya renuncia ha sido parte de las exigencias de los trabajadores del Instituto en su más reciente oleada de protestas.

“El acto de ayer [en Puebla] fue orquestado por el Sindicato y por gente que ellos pagaron, para ir a amedrentar a las compañeras y compañeros que se estaban manifestando pacíficamente, como jubiladas y jubilados que se encontraban en ese plantón”, dijo un funcionario del IMSS, en declaraciones recuperadas por el diario El Universal tras una manifestación en Palacio Nacional.

🔴Trabajadores del IMSS en Puebla denuncian irrupción de grupos de choque en sede sindical



​Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla denunció actos de intimidación por parte de grupos de choque en sus instalaciones sindicales.



De acuerdo con los… pic.twitter.com/rdo997X4g6 — Azucena Uresti (@azucenau) November 9, 2026

Hacemos responsables al Comité Seccional de cualquier amenaza, hostigamiento o sanción, dicen

En otra conferencia de prensa, representantes de Fuerza Puebla IMSS lamentaron el choque con el SNTSS y responsabilizaron a sus integrantes por cualquier represalia derivada de estos hechos.

“Hacemos responsables al comité seccional, particularmente a quienes encabezan y dirigen sus decisiones de cualquier represalia, intimidación, amenaza, hostigamiento, sanción injustificada o afectación laboral que pudiera presentarse en contra de las y los trabajadores, que participan libremente en su derecho de manifestarse”, dijo una vocera de la organización.

Aspecto de una manifestación de trabajadores del IMSS en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

La integrante de la representación sindical defendió su derecho a manifestarse, y aseguró que “nadie debe de perder su tranquilidad, su estabilidad laboral ni su dignidad por ejercer su derecho a expresarse”.

“La libertad de disentir no es una falta de lealtad, es un derecho. Ningún trabajador debe pagar con su empleo, su integridad o su tranquilidad el precio de levantar la voz”, señaló.

Trabajadores de la representación sindical Fuerza Puebla #IMSS denunciaron que fueron retirados violentamente de la sede del sindicato.



Afirman que no fue respetado su derecho a la libertad de expresión y siguen pidiendo mejores condiciones laborales para los trabajadores del… pic.twitter.com/2ciled5KR4 — Juan Carlos Valerio (@JCarlos_Valerio) November 10, 2026

Hizo un llamado a encontrar soluciones en lugar de enfrentamientos, democracia en lugar de imposiciones, y una voz unida en lugar de una “base dividida”.

“Que nunca se nos olvide, cuando la base se enfrenta entre sí, quienes pierden son los trabajadores. Cuando la base se une, recupera su verdadera fuerza. La unidad no se exige, se construye”, concluyó.

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