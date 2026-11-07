Anuncia Zoé Robledo 11 mil 745 MDP para fortalecer el IMSS

EL DIRECTOR del IMSS ante las comisiones unidas de Salud y Seguridad, ayer

Como parte de la estrategia “12 acciones en 120 días”, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, anunció una inversión de 11 mil 745 millones de pesos para fortalecer los servicios médicos, modernizar hospitales, garantizar el abasto de medicamentos y reducir los tiempos de espera.

Durante su comparecencia ante las Comisiones Unidas de Salud y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, el funcionario defendió el carácter público del instituto y aseguró que los recursos estarán destinados a mejorar la atención de los derechohabientes y las condiciones laborales del personal médico.

Explicó que el programa surgió de los recorridos y reuniones con trabajadores de las unidades médicas, en los que se identificaron necesidades de infraestructura, equipamiento, insumos y condiciones laborales. Afirmó que cada acción cuenta con metas, responsables y plazos.

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El Dato: QUIENES ya estaban inscritos en la Modalidad 40 conservarán sus derechos. El esquema no desaparece y las personas ya pensionadas recibirán sus pagos.

En materia laboral, informó que el incremento salarial de ocho por ciento ya fue cubierto a más de 500 mil trabajadores activos y 170 mil jubilados. De la meta de basificar a 10 mil 939 trabajadores eventuales, tres mil 600 ya obtuvieron una plaza. También anunció la contratación de dos mil 500 médicos especialistas, cuyo proceso de selección se realizará del 18 al 21 de noviembre.

En equipamiento, se incorporarán 100 equipos de alta tecnología, entre ellos mastógrafos, aceleradores lineales, tomógrafos y resonancias magnéticas. A éstos se sumarán dos mil 917 equipos médicos de uso cotidiano: mil 81 máquinas de anestesia y mil 806 monitores móviles de signos vitales, además de 18 mil piezas de mobiliario hospitalario, como camas, camillas y sillones. También destacó la adquisición de mil 321 sillones reclinables para Urgencias, la sustitución de elevadores y el mantenimiento de instalaciones.

Sobre el abasto de medicamentos, reportó que entre enero y octubre se alcanzó 97 por ciento de recetas completas. Explicó que la plataforma Receta Completa permite a los derechohabientes reportar medicamentos no surtidos y que los hospitales pueden realizar compras emergentes para resolver faltantes.

Para reducir el rezago quirúrgico, el IMSS busca realizar 31 mil 700 cirugías adicionales durante turnos nocturnos y fines de semana. Hasta la comparecencia se habían concretado cuatro mil 105. Además, se busca evitar el cierre de agendas médicas durante noviembre y diciembre, para impedir que las consultas se aplacen hasta el próximo año.

En los servicios de Urgencias, anunció la habilitación de 48 módulos para mejorar la atención y comunicación con los familiares de pacientes. Desde el 28 de octubre se han realizado 20 mil consultas digitales sobre el estado de salud de personas hospitalizadas, mediante la aplicación Infórmate de tu Familiar, disponible en IMSS Digital.

En materia de digitalización, la Receta Colectiva ya opera en 25 hospitales y se ampliará con mil 900 equipos de cómputo. La herramienta permitirá que siete mil 36 enfermeras y enfermeros reduzcan el tiempo destinado a trámites administrativos y lo dediquen a la atención.

El director del IMSS también presentó cifras sobre el crecimiento del Instituto desde 2019. Informó que se han incorporado 109 mil trabajadores, entre ellos 28 mil enfermeras y enfermeros y 39 mil médicos especialistas. Los médicos residentes pasaron de 13 mil 632 a 25 mil 279 en 2026; además, este año se otorgaron 10 mil 127 becas para formación médica y se contrataron 10 mil 685 especialistas.

En cuanto a las finanzas, aseguró que las reservas institucionales crecieron de 200 mil millones a 635 mil millones de pesos. Reportó que durante 2026 se realizaron 222 mil cirugías adicionales, se otorgaron 3.4 millones más de consultas de especialidad y 3.3 millones más de medicina familiar, respecto al año anterior.

Sobre infraestructura, indicó que desde 2019 se han incorporado seis mil 299 camas mediante la construcción y ampliación de hospitales. Durante el primer año de la administración de la Presidenta Sheinbaum se sumaron dos mil cuatro camas, 40 quirófanos y 233 consultorios.

Finalmente, Robledo se comprometió a presentar, después del 24 de febrero, un informe puntual sobre el cumplimiento de las 12 acciones y pidió a los legisladores evaluar los resultados de su gestión.

Retoman oncológico en Ecatepec

Después de más de una década de retrasos, el Gobierno federal retomó el proyecto del Hospital Oncológico Pediátrico de Ecatepec, Estado de México, iniciado en 2014 con Eruviel Ávila y que nunca fue concluido por su sucesor, Alfredo del Mazo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el hospital será terminado y anunció que se informará sobre las nuevas obras y las irregularidades de administraciones anteriores.

La construcción comenzó con un presupuesto de 204 millones 779 mil pesos, pero entre 2014 y 2018 se formalizaron contratos y convenios por 689 millones 601 mil pesos, un incremento de 336.75 por ciento, según la Cuenta Pública del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).

La obra debía concluir en 2016, pero quedó inconclusa. Del Mazo prometió terminarla en 2019, sin cumplirlo. En 2021 obtuvo autorización para contratar deuda por ocho mil 637 millones de pesos, de los cuales mil 200 millones se destinarían a concluir ocho hospitales pendientes, incluido el de Ecatepec. Sin embargo, el inmueble nunca ofreció servicios.

Sheinbaum explicó que el proyecto quedó a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de que, en noviembre de 2025, el Gobierno del Edomex le transfiriera las escrituras del inmueble para concluirlo, equiparlo y ponerlo en operación.

En junio de 2026, el Consejo Técnico del IMSS autorizó el proyecto, que contempla una inversión cercana a los dos mil millones de pesos.

El hospital tendrá 40 camas, urgencias, terapia intensiva pediátrica, quirófanos, servicios de diagnóstico, quimioterapia y radioterapia, así como aceleradores lineales para atender a niñas, niños y adolescentes con cáncer.

Claudia Arellano