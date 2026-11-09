Trabajadores del IMSS marchan al Senado y exigen aumento salarial de 10%

Trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) marcharon este lunes desde las inmediaciones del Centro Médico Nacional Siglo XXI hacia el Senado de la República y el Zócalo capitalino, para exigir un incremento salarial de 10 por ciento directo a sus percepciones, el abasto de medicamentos en hospitales y clínicas, así como la renuncia de Rafael Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

Poco antes de las 16:00 horas, el contingente salió del Centro Médico Nacional Siglo XXI y avanzó por avenida Cuauhtémoc, donde ocupó los carriles con dirección al norte y posteriormente los espacios confinados del Metrobús.

La movilización provocó afectaciones en la Línea 3 del Metrobús, particularmente en las estaciones Centro Médico, Hospital General y Cuauhtémoc, mientras los manifestantes continuaron su recorrido hacia avenida Chapultepec y Bucareli.

A las 16:40 horas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que la marcha había cruzado avenida Chapultepec y avanzaba en contrasentido por el Eje 1 Poniente Bucareli. La dependencia recomendó utilizar Balderas e Insurgentes como alternativas viales.

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) marcharon este 9 de noviembre ı Foto: Cuartoscuro

Durante su paso frente a la Secretaría de Gobernación, los trabajadores hicieron una pausa para lanzar consignas y reiterar sus exigencias. Entre gritos y expresiones de inconformidad, algunos manifestantes rompieron en llanto, mientras uno de los dirigentes sostuvo que la lucha dejó de ser exclusivamente salarial para convertirse en una defensa de la salud del país.

Acto seguido, la vanguardia de la movilización llegó frente al Senado de la República, sobre Paseo de la Reforma, donde los trabajadores insistieron en que sus demandas fueran escuchadas por los legisladores.

Sin embargo, alrededor de las 17:30 horas se registraron momentos de tensión cuando los manifestantes forcejearon con personal de seguridad de la Cámara alta y retiraron aproximadamente cinco estructuras metálicas que impedían el acceso por la calle de París.

Los trabajadores superaron en número al personal de seguridad y consiguieron ingresar a dicha calle, donde solicitaron que una comisión de representantes fuera recibida al interior del Senado.

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) marcharon este 9 de noviembre ı Foto: Cuartoscuro

Hacia las 17:32 horas, el contingente permanecía en las inmediaciones del recinto legislativo y se preparaba para entregar un documento con sus demandas. Una vez concluida esa gestión, los organizadores tenían previsto continuar la marcha hacia el Zócalo capitalino.

Los inconformes reiteraron que sus principales exigencias son un aumento salarial de 10 por ciento directo al sueldo, el suministro suficiente de medicamentos e insumos en las unidades médicas del IMSS y la destitución de Rafael Olivos Hernández, a quien cuestionan por su desempeño al frente de la dirigencia sindical.

La protesta forma parte de las movilizaciones emprendidas en las últimas semanas por trabajadores activos y jubilados del Seguro Social, quienes demandan mejoras salariales, condiciones laborales dignas, abasto de insumos y cambios en la representación sindical.

Llegan trabajadores del IMSS al Zócalo



Exigen respuestas a sus demandas y acusan a las autoridades de no querer atenderlos



📹 @Radio_Formula pic.twitter.com/OvMRIwfJNv — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) November 10, 2026

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