PAN nombra a ‘Toño’ Astiazarán coordinador de la Defensa de la Patria, Familia y Libertad en Sonora

Acción Nacional (PAN) informó que nombró a Antonio Francisco “Toño” Astiazarán Gutiérrez como su Coordinador de la Patria, la Familia y la Libertad en Sonora, con lo cual se busca “construir una nueva historia para las familias sonorenses”, en palabras del dirigente nacional del blanquiazul, Jorge Romero.

A través de un comunicado emitido el viernes, el PAN anunció el nombramiento del presidente municipal de Hermosillo como su Coordinador, parte de las designaciones que el blanquiazul está realizando para organizarse de cara al proceso electoral de 2027, en el cual se votará para renovar gubernatura en 17 estados, entre ellos Sonora.

¡Con unidad y rumbo, defendamos el futuro de Sonora! 💙



En Hermosillo, nuestro presidente nacional, @JorgeRoHe , entregó a @tonoastiazaran su nombramiento como Coordinador Estatal de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en Sonora. pic.twitter.com/AlLEEFWrQc — PAN por Sonora (@PANporSonora) November 6, 2026

El dirigente del partido expresó que el nombramiento es una oportunidad para lograr un cambio en el estado ubicado al norte del país, uno que, confió, “se traduzca en mejores gobiernos, mejores servicios, más oportunidades y una vida más tranquila para nuestras familias”.

Jorge Romero aseguró que el nombramiento de Astiazarán Gutiérrez fue una petición de miles de familias del estado, quienes confiaron en el perfil del recién designado Coordinador.

“A petición de miles de mujeres y hombres sonorenses, nombraremos a Toño Astiazarán. Es un sonorense hecho y derecho, que lleva años trabajando por su estado en las calles, bajo el sol y sudando la camiseta todos los días, demostrando buenos números en seguridad, obra pública y salud, que sí hay de otra”, expresó Romero Herrera.

¡Gracias, Sonora!



Me dio mucho gusto estar aquí y entregar a @tonoastiazaran la Coordinación de la Defensa de la #PatriaFamiliaYLibertad en este estado.



¡Nos llevamos grandes momentos y mucho entusiasmo! pic.twitter.com/hFHn8YsTVd — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) November 6, 2026

El dirigente panista confió que, de la mano de “Toño” Astiazarán, el estado “se pintará de azul” en 2027 y se “rescatará” a Sonora.

¿Quién es “Toño” Astiazarán, nombrado por el PAN como Coordinador de la Defensa en Sonora?

Antonio Francisco “Toño” Astiazarán Gutiérrez es presidente municipal de Hermosillo, Sonora, y ahora elegido por el PAN como Coordinador estatal, lo que, eventualmente, podría convertirse en una candidatura por la gubernatura estatal.

Astiazarán Gutiérrez nació en Guaymas, Sonora, el 13 de julio de 1971. Es abogado por la Universidad de Hermosillo y cuenta con una maestría en Teoría Política por la Universidad de Essex.

“Toño” Astiazarán ha ocupado cargos como:

Presidente municipal de Guaymas (2006-2009).

Diputado federal en la LIX y LXII Legislaturas.

Jefe de oficina de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) (2017-2018).

Presidente municipal de Hermosillo desde septiembre de 2021, reelegido para el periodo 2024-2027

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