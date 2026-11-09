Sheinbaum reconoce que hubo respaldo a Taddei; ‘se pensó que era honesta, pero resultó que no’

Morena no fue quien permitió su llegada a INE

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador expresó respaldo a Guadalupe Taddei, porque en inicio se pensó que era una persona honesta y sostuvo su opinión respecto a que la exconsejera del Instituto Nacional Electoral “traicionó” a la población.

Durante la conferencia presidencial se reprodujeron declaraciones del expresidente, quien aseguró que Taddei provenía de una familia progresista a la que conocía y la describió como una persona profesional, honesta e íntegra.

Claudia Sheinbaum sostuvo que los señalamientos que hoy versan sobre la gestión de la exconsejera representan una traición.

“Si, yo lo que dije y lo sostengo es que Guadalupe Taddei traicionó al pueblo”, dijo Claudia Sheinbaum.

-“Y allí estaba él (AMLO) dándole el aval a Guadalupe”, se le dijo.

-“Sí, pero fíjate, dos años después ¿qué pasó? porque puedes pensar uin tema y después cuando ocurre otra cosa, pues hay que decirlo y nosotros lo dijimos… se pudo haber pensado que era una persona honesta, pero resultó que no”, respondió Claudia Sheinbaum.

FGR y ASF deben revisar

Consultada sobre si Taddei debe enfrentar la pena de prisión, insistió en que esa será una decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) o de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que es el órgano facultado para revisar las erogaciones del árbitro electoral.

Claudia Sheinbaum también insistió en que Morena no fue quien permitió la llegada de la exconsejera al INE e incluso expuso el tablero de votación de la Cámara de Diputados, que avaló las ternas de las que su nombre salió durante un sorteo, al cual se llegó porque las bancadas no alcanzaron ningún consenso.

Claudia Sheinbaum subrayó que dicha lista contó con los votos de partidos de oposición como PAN y PRI, excepto Movimiento Ciudadano, donde todos sus votos fueron en contra. De esa forma, cuestionó cómo es que se acusa que Taddei fue impulsada por Morena.

“Prácticamente todos los partidos políticos aprobaron esa comisión. Si tú dices ‘todos eran de Morena’, entonces, ¿por qué el PAN votó a favor? Todos eran de Morena, entonces, ¿por qué el PRI votó a favor?“.

Respecto a los cuestionamientos sobre el reconocimiento del expresidente Obrador y su cercanía con los Taddei, la mandataria opinó que “cada persona es distinta”, en referencia a que los lazos familiares no indican que todos hayan cometido irregularidades.

“Cada persona es distintas, que sea familiar de una u otra persona, a cada persona se le juzga no pór ser hermano, primo, sobrino, sino por su propia actuación”, declaró.

En este contexto, Claudia Sheinbaum advirtió en cualquier servidor público que incurra en faltas es sancionado, sin importar el partido político al que pertenezca, pero sobre todo cuando provengan de Morena.

“Además, les voy a decir una cosa: Cualquiera que sea, de cualquier partido político y en particular de Morena, si comete un acto de corrupción tiene que ser sancionado”, dijo.

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FGR