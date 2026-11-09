Paro en módulos del INE se extiende a 10 estados; exigen aumento salarial de 25%

Aspecto de un paro de trabajadores de los módulos de atención ciudadana del INE en Cuernavaca, Morelos.

El paro de trabajadores de los módulos de atención ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE) se extendió este lunes a por lo menos 10 estados del país, donde se reportaron cierres de instalaciones para exigir un incremento salarial de 25 por ciento y mejores condiciones laborales.

En algunos módulos, los empleados decidieron sumarse a la protesta sin suspender la atención al público:

Es el caso del módulo 090751, ubicado en Plaza Oriente, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde de los 12 trabajadores solamente uno se sumó al paro, mientras el resto acudió a laborar en respaldo a las demandas del movimiento.

Aspecto de un paro de trabajadores de los módulos de atención ciudadana del INE en Cuernavaca, Morelos. ı Foto: Cuartoscuro

Carmen Jannet Romero, vocal del Registro Nacional de Electores, quien apoyó las actividades en esa oficina, explicó que los trabajadores respaldan la exigencia de aumento salarial, pero optaron por mantener el servicio a la ciudadanía.

En tanto, empleados se manifestaron frente a las oficinas centrales del INE y una comisión ingresó para reunirse con la consejera presidenta provisional, Blanca Cruz García.

En Tlalnepantla, Chihuahua y Nuevo León reportan oficinas sin abrir.



Los empleados del @INEMexico exigen mejores salarios y condiciones laborales. pic.twitter.com/GmabpXxp5w — Azucena Uresti (@azucenau) November 9, 2026

¿Por qué se fueron a paro los trabajadores del INE?

Los trabajadores rechazan el incremento de seis por ciento propuesto por el Instituto y demandan elevar sus ingresos mensuales, actualmente de entre nueve mil y 10 mil pesos, hasta 19 mil 164 pesos, equivalente a dos salarios mínimos.

También exigen jornadas de ocho horas durante cinco días a la semana, contratos con prestaciones de ley, aumentos anuales conforme a la inflación, renovación de equipo tecnológico y mejores condiciones para tomar sus alimentos y vacaciones.

Aspecto de un paro de trabajadores de los módulos de atención ciudadana del INE en Cuernavaca, Morelos. ı Foto: Cuartoscuro

Las protestas y cierres de módulos fueron reportados en:

Chihuahua

Oaxaca

Yucatán

Chiapas

Nuevo León

Veracruz

Michoacán

Puebla

Ciudad de México

Estado de México

INE planteó aumento salarial del 6%

Parte de la inconformidad de los trabajadores del INE que se fueron a paro es lo que consideran un insuficiente aumento salarial, que el órgano electoral propuso en seis por ciento.

En un comunicado emitido ayer, el INE informó que, tras una revisión integral del funcionamiento de las áreas que conforman la institución, propuso un incremento salarial por el dicho monto al personal de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) con nivel FA1, el cual sería efectivo a partir de enero de 2027.

#BoletínINE 📄 | Plantea INE incremento salarial del 6% en los MAC y anuncia mejoras laborales.



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🔗 https://t.co/z6cOf8O2wN pic.twitter.com/3tlvYBxYVP — @INEMexico (@INEMexico) November 8, 2026

Además, el INE propuso un conjunto de medidas encaminadas a mejorar sus condiciones laborales, entre ellas respeto a las condiciones laborales, certeza en los periodos vacacionales, capacitación y desarrollo profesional, mejoras en la distribución de insumos y condiciones de operación, entre otras.

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