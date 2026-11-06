‘El INE sí se tiene que sanear’, afirma Claudia Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió este viernes 6 de noviembre sanear las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE), tras la información difundida en las últimas semanas.

“Lo que es importante desde mi punto de vista es que el INE sí se tiene que sanear”, sostuvo Claudia Sheinbaum este viernes en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum acusó al exconsejero presidente de este Instituto, Lorenzo Córdova Vianello, de formar parte de una estructura de presunta corrupción y negocios al amparo de las instituciones electorales, por lo que respaldó que las autoridades correspondientes investiguen su gestión.

TE RECOMENDAMOS: Exhibirán 174 mil piezas Encuentro Original reunirá a 580 artesanos de todo el país en Los Pinos en décima edición

Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre las posibles responsabilidades administrativas de Lorenzo Córdova Vianello por la decisión que tomó el Consejo General del INE en diciembre de 2021 de posponer temporalmente las actividades de organización de la consulta de revocación de mandato del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, ante la insuficiencia presupuestal.

Al respecto, Claudia Sheinbaum señaló que corresponde a las autoridades determinar si existen responsabilidades, pero aprovechó para cuestionar el funcionamiento del organismo electoral durante la gestión del exconsejero presidente.

Claudia Sheinbaum sostuvo que, bajo el argumento de defender al organismo electoral de una reforma, distintos actores políticos utilizaron la consigna “el INE no se toca” para preservar intereses y prácticas que, a su juicio, deben investigarse.

“El Instituto Nacional Electoral es una institución que debe garantizar la voluntad popular, que debe garantizar elecciones limpias y que en su propio funcionamiento debe garantizar un funcionamiento con transparencia y austeridad republicana”, expresó Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum aseguró que la información presentada recientemente sobre presuntas irregularidades revela la existencia de un grupo que, desde hace años, habría construido negocios al amparo del poder público y de las instituciones electorales.

Afirmó que esa estructura se habría formado desde los primeros años de organización de los procesos electorales y que algunos de sus integrantes tendrían antecedentes de trabajo en el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), además de vínculos con actores políticos.

Acusa actuación política contra el movimiento de la 4T

Claudia Sheinbaum también acusó que durante la gestión de Córdova existió una actuación política contra el movimiento de la Cuarta Transformación, aunque aclaró que las posibles irregularidades deberán ser determinadas por las investigaciones correspondientes.

El antecedente de la revocación de mandato se remonta al 17 de diciembre de 2021, cuando el Consejo General del INE aprobó, por seis votos contra cinco, posponer temporalmente las actividades de organización de la consulta, al argumentar que el recorte presupuestal aprobado para 2022 impedía realizarla en las condiciones establecidas por la ley.

La discusión sobre las posibles responsabilidades administrativas del exconsejero presidente deberá resolverse en las instancias competentes, sin que los señalamientos políticos constituyan por sí mismos una determinación de responsabilidad legal.

Te puede interesar:

- UIF bloquea a Taddei y a Hernández Casillas

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR