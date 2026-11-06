Gobierno de Claudia Sheinbaum alcanza valoración positiva de 69.2%, según promedio del CELAG

De acuerdo con el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG Data), el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum alcanzó un 69.2 por ciento de valoración positiva a 766 días de su llegada al cargo.

Alfredo Serrano, director general de la CELAG, atribuye estos resultados al cumplimiento de sus compromisos y a que en su administración se prioriza un gobierno en beneficio de los que menos tienen.

“Sigue con sus convicciones. Sigue haciendo pedagogía política a diario. Sigue defendiendo la soberanía del país”, aseguró.

El estudio retoma datos de encuestas como Electoralía, El Financiero, Enkoll, De las Heras Demotecnia, Varela y Asociados.

La Presidenta mexicana @Claudiashein lleva en su cargo 766 días y esta es la evolución del promedio de todas las encuestas en relación a su evaluación de gestión.

La valoración positiva se mantiene altísima, 69,2.

¿La razón? Son muchas pero todas se basan en hacer lo que dijo… pic.twitter.com/8OyWwkq5Fx — Alfredo Serrano Manc (@alfreserramanci) November 6, 2026

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FGR