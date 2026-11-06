Con análisis de datos

Gobierno de Claudia Sheinbaum alcanza valoración positiva de 69.2%, según promedio del CELAG

Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica señaló que el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum alcanzó un 69.2% de valoración positiva a 766 días de su llegada al cargo

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México.
Claudia Sheinbaum, Presidenta de México. Foto: Gobierno de México.
Por:
La Razón Online

De acuerdo con el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG Data), el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum alcanzó un 69.2 por ciento de valoración positiva a 766 días de su llegada al cargo.

Alfredo Serrano, director general de la CELAG, atribuye estos resultados al cumplimiento de sus compromisos y a que en su administración se prioriza un gobierno en beneficio de los que menos tienen.

Sigue con sus convicciones. Sigue haciendo pedagogía política a diario. Sigue defendiendo la soberanía del país”, aseguró.

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