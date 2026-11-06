Sheinbaum acusa que transición democrática de 2000 fue pactada con EU

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó la narrativa de la transición democrática en México y sostuvo que la alternancia política de 2000, que llevó al panista Vicente Fox Quesada a la Presidencia, fue pactada con Estados Unidos, con la participación del entonces gobierno de Ernesto Zedillo.

Al referirse a las recientes declaraciones de Vicente Fox Quesada sobre las elecciones presidenciales de 2006, en las que reconoció que trabajó para que Felipe Calderón ganara y el PAN conservara el poder, la mandataria señaló que aquellas revelaciones permiten revisar el papel que desempeñaron los actores políticos e intelectuales que promovieron la llamada transición democrática.

“La gran transición a la democracia de la que todos hablaban, de la que fueron parte todos los intelectuales estos que hoy están solo en Latinus y en TV Azteca, Castañeda, Aguilar Camín, que además participaron, ¡ah!, fue pactada con Estados Unidos”, expresó Claudia Sheinbaum Pardo esta mañana en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México. ı Foto: Gobierno de México.

Cuestiona que panistas busquen deslindarse

Claudia Sheinbaum Pardo consideró relevante que el propio Vicente Fox Quesada haya reconocido su intervención en la sucesión presidencial de 2006 y cuestionó que ahora algunos integrantes de Acción Nacional busquen deslindarse del exmandatario, después de haber recurrido a su figura para respaldar al partido.

“Ahora Fox revela que sí, que sí hizo fraude electoral, que él participó, que él jamás le hubiera entregado la banda presidencial a López Obrador. Y ahora el PAN dice: ‘Ay, no, ya no, ya Fox, al que trajimos para que nos ayudara a la elección que sigue, no, ya mejor nos deslindamos de él porque habla demasiado’”, señaló Claudia Sheinbaum Pardo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también recordó que durante años se descalificaron las denuncias del movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador sobre las irregularidades en los comicios de 2006, en los que el Tribunal Electoral declaró ganador a Felipe Calderón por una diferencia de 0.56 puntos porcentuales frente al candidato perredista.

Las declaraciones de Claudia Sheinbaum Pardo se producen luego de que Fox, en una entrevista con el medio español The Objective, afirmara: “Hice que ganara Calderón”, al explicar que su objetivo era garantizar que la Presidencia permaneciera en manos de su partido.

El expresidente también reconoció que no habría entregado la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador si éste hubiera resultado ganador, pues aseguró que su intención era dejar el gobierno en manos de otro panista.

Tras la polémica, Vicente Fox Quesada aclaró en redes sociales que su expresión se refería a que su administración había conseguido buenos resultados y que ello permitió el triunfo de Calderón, mientras que el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, sostuvo que las declaraciones del exmandatario eran responsabilidad personal y no representaban la postura del partido.

Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que el debate sobre la democracia mexicana debe considerar los antecedentes de las elecciones de 1988, 2000 y 2006, así como el papel de los grupos políticos y empresariales que, desde su perspectiva, mantuvieron influencia en las instituciones y en las decisiones del país.

Claudia Sheinbaum Pardo llamó a revisar también el papel de los intelectuales que acompañaron distintos gobiernos durante el periodo neoliberal y que actualmente cuestionan las decisiones de la administración de la Cuarta Transformación.

Te puede interesar:

- UIF bloquea a Taddei y a Hernández Casillas

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR