VIDEO | Así fue la entrevista en la que Vicente Fox dice que ayudó a ganar a Felipe Calderón

Entrevista en la que Vicente Fox dice que ayudó a ganar a Calderón

En los últimos días las críticas hacia el expresidente Vicente Fox Quesada se han reavivado, pues en una entrevista este aseguró que él había ayudado a que Felipe Calderón fuera su sucesor.

Los internautas, y diversos políticos, han señalado directamente a Vicente Fox por presuntamente amañar las elecciones presidenciales del 2006, esto debido a un clip de una entrevista que le hicieron que se hizo viral.

Más tarde, quien fuera presidente de México del 2000 al 2006, aseguró que sus palabras habían sacado de contexto, y que se estaba intentando distraer a la población con situaciones del pasado.

"Vicente Fox":

Porque declaró que él hizo que Calderón ganara las elecciones de 2006 pic.twitter.com/oib8E60mhJ — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) November 3, 2026

Entrevista en la que Vicente Fox dice que ayudó a ganar a Calderón

En la entrevista de “Conversaciones con Cebrián” del canal de YouTube The Objective, el expresidente de México, Vicente Fox Quesada, compartió su punto de vista sobre distintos asuntos políticos, incluyendo las elecciones presidenciales del 2006.

Durante la entrevista que le realizaron a quien fuera el primer presidente del Partido Acción Nacional (PAN), después de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se mantuviera en el poder por varias décadas, este dijo un comentario que se hizo viral en redes sociales y dio a relucir muchas opiniones.

Resaltando algunos logros del PRI que se mantienen activos en la actualid, también señaló que se mantenía lejos a la oposición de lo que nombró, citando a Mario Vargas Llosa, como “la dictadura perfecta”.

Entrevista a Vicente Fox ı Foto: Captura de pantalla

Fox apuntó que su mandato no fue la primera prueba de la oposición que existía en contra del PRI, sino que su caída comenzó desde el movimiento estudiantil de 1968, dando paso a que él pudiera llegar a la presidencia en el 2000.

Sobre el conflicto que existió durante las elecciones presidenciales del 2006, en las que Andrés Manuel López Obrador no reconoció el mandandato de Felipe Calderón, Fox Quesada también dió su opinión.

“2006 viene la siguiente elección, gana Calderón. Pues lo puedo decir aquí, hice que ganara Calderón, aunque no es muy democrático decir eso. Pero yo me dije a mí mismo que la sucesión en el país debiera quedar en las mismas manos, de mi partido político” señaló Vicente Fox.

Resaltó que él incluso llegó a declarar de manera pública que no entregaría el poder salvo a un presidente electo del PAN.

Entrevista a Vicente Fox ı Foto: Captura de pantalla

“Si me hubiera tocado de otro partido, Andrés Manuel López Obrador o eso, no le hubiera entregado la banda presidencial. Si no hubiera yo ido, por el coraje que me hubiera dado siendo demócrata” dijo Fox.

Señaló que esta decisión también provenía de la mentalidad que tiene como empresario, pues alguien que quiere tener un negocio exitoso debe tener en su mente “en manos de quién va a dejar esa empresa”.

Sostuvo que Andrés Manuel López Obrador inventó la historia de que Felipe Calderón Hinojosa no había ganado las elecciones del 2006, y que el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) probó de manera contuntende que sí había ganado la presidencia.

Fox Quesada dijo que las cifras de los votos señalaban que Felipe Calderón había ganado la presidencia, pero debido a que la diferencia de votos fue mínima, comenzaron a existir dudas sobre los resultados, lo que desató las manifestaciones de López Obrador.

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