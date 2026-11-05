ASF amplía indagatoria en el INE hasta 25 años

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que mantiene una investigación de oficio por posibles irregularidades en las contrataciones públicas del Instituto Nacional Electoral (INE), su antecesor, el IFE, y los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples). Como parte de las indagatorias, realizará un estudio histórico de las adquisiciones efectuadas entre 2000 y 2025 para identificar patrones de contratación, concentración de proveedores y posibles prácticas ilegales de grupos empresariales o servidores públicos.

El órgano fiscalizador anunció tres líneas de trabajo que incluyen la investigación de oficio, el análisis de contratos de los últimos 25 años y una auditoría integral al INE, además de la fiscalización del gasto federalizado ejercido por los organismos electorales locales. Señaló que los trabajos de inteligencia y la información recabada de las entidades federativas han permitido identificar indicios preliminares de múltiples irregularidades históricas en el uso de recursos públicos.

En un comunicado, la ASF, encabezada por Aureliano Hernández , explicó que el análisis histórico tendrá como propósito identificar patrones de contratación, concentración de proveedores y posibles prácticas ilegales en el manejo de recursos públicos por parte de grupos empresariales y servidores públicos.

La primera línea de trabajo corresponde a investigaciones de oficio sobre diversas irregularidades en las contrataciones públicas de todos los Oples, así como del INE y el entonces IFE.

El Dato: El Instituto Federal Electoral se creó por decreto en 1990, en 1996 obtuvo su carácter autónomo, y a partir de 2014 se crea el INE, para organizar cada proceso en el país.

La segunda contempla el estudio histórico de las adquisiciones realizadas durante un cuarto de siglo, con el propósito de reconstruir los patrones de contratación y determinar si existieron prácticas recurrentes que favorecieron la concentración de operaciones en determinados proveedores.

La tercera consiste en una auditoría integral al INE y la revisión de la totalidad del gasto federalizado ejercido por los organismos electorales locales. La ASF precisó que estas acciones se realizan dentro de sus atribuciones, con independencia, rigor técnico y apego a la legalidad.

La revisión histórica se suma a las investigaciones que la Auditoría realiza sobre operaciones de grupos empresariales que han obtenido contratos de distintas dependencias y organismos públicos.

De acuerdo con información previamente expuesta por el auditor superior, Aureliano Hernández, dos grupos empresariales acumularon contratos por ocho mil 870 millones de pesos entre 2014 y 2026, de los cuales tres mil 790 millones correspondieron a los organismos públicos y 430 millones al INE.

Entre las posibles irregularidades que se busca esclarecer figuran la simulación de competencia en licitaciones, subcontrataciones entre empresas de un mismo grupo y el presunto uso de compañías fachada.

También se han señalado operaciones con empresas que facturaban cientos de millones de pesos pese a contar con menos de cinco trabajadores o incluso carecer de personal.

PAN amaga con protesta si Morena impone un “títere”

| Por Elizabeth Hernández |

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero, amenazó con cerrar calles, ocupar la tribuna de la Cámara de Diputados y tomar instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) si Morena intenta colocar a una persona afín al oficialismo en la presidencia del organismo, tras la salida de Guadalupe Taddei y ante las elecciones de 2027.

Frente a la sede electoral, el dirigente advirtió que recurrirá a movilizaciones si la mayoría legislativa impone una candidatura sin independencia política: “Cerramos esta calle, tomamos la tribuna, tomamos la herradura de aquí del INE y no permitimos que se ponga un títere”.

Exigió que universidades, organizaciones civiles y colegios profesionales participen en la selección de los cinco integrantes del Comité Técnico de Evaluación, responsable de revisar los perfiles de las aspirantes.

5 Personas revisarán el perfil de los aspirantes

Romero también rechazó la advertencia del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, sobre recurrir a la mayoría legislativa si no se alcanzan acuerdos para elegir a la nueva presidenta. “Hoy aquí venimos por un INE sin Morena”, sostuvo al exigir que ninguna fuerza política intervenga en las decisiones del árbitro electoral.

El coordinador de los diputados panistas, Elías Lixa, propuso exigir a los evaluadores ocho años sin vínculos con gobiernos, partidos o autoridades electorales, en lugar de cuatro. También pidió observadores ciudadanos, controles contra la filtración de exámenes y publicación de las calificaciones de todas las personas aspirantes.

Dirigentes y legisladores del blanquiazul, ayer, en conferencia frente al INE. ı Foto: Cuartoscuro

Otra de las demandas del PAN consiste en revertir las facultades administrativas que la reforma de 2024 otorgó a la presidencia del organismo, especialmente para realizar nombramientos de altos funcionarios. Romero pidió que el Consejo General vuelva a tomar decisiones colegiadas sobre las contrataciones.

La diputada federal Margarita Zavala informó que el PAN presentó un escrito para solicitar una revisión de todos los contratos suscritos durante la gestión de Taddei, incluidos los vigentes, así como los nombramientos de funcionarios que permanecen en la institución o cambiaron de puesto.