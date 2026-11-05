Celebran descendientes de mexicanos triunfos en EU

Las elecciones intermedias en Estados Unidos generaron celebraciones entre comunidades mexicanas y mexicoamericanas por las victorias atribuidas a candidatos de ascendencia mexicana en estados como Texas y California.

En Houston, integrantes de la comunidad latina también vincularon la jornada electoral con demandas de justicia para migrantes, al colocar calcomanías con la leyenda “I Voted (Yo voté)” en un memorial dedicado a Lorenzo Salgado Araujo, mexicano que murió tras recibir disparos de un agente del ICE, que se convirtió en un símbolo de participación ciudadana y exigencia de justicia.

“La iniciativa surgió de manera espontánea por parte de Ronaldo Salgado, hijo de Lorenzo, quien decidió dejar su propia calcomanía electoral en el memorial después de emitir su voto. Posteriormente, compartió el gesto en redes sociales y otros ciudadanos comenzaron a replicarlo”, dijo el activista Sandro Hill Gi, quien señaló que las elecciones también estuvieron marcadas por expresiones de protesta y solidaridad de la comunidad mexicana frente a las políticas migratorias del gobierno de EU.

El Tip: Según encuestas de salida, 60% de los votantes latinos respaldó a los aspirantes demócratas a la Cámara baja.

Para Yolanda Contreras, catedrática de la Universidad de Coahuila y especialista en política exterior, los resultados adquieren relevancia por el peso demográfico y económico de la población de origen mexicano en EU, particularmente en estados como Texas y California, donde las decisiones de sus gobiernos tienen repercusiones directas en temas migratorios, comerciales, laborales y de seguridad fronteriza.

Dijo que aunque los candidatos ganadores son ciudadanos estadounidenses de ascendencia mexicana, “sus triunfos fueron recibidos como un motivo de celebración por sectores de la comunidad mexicana a ambos lados de la frontera”.También dejó claro que la identidad latina y mexicana forma parte de la disputa por la representación política estadounidense, en un momento en que las políticas migratorias, el costo de vida y las condiciones económicas figuran entre las preocupaciones de millones.