¿Quién era y de qué murió María Alicia Delgado?

La primera actriz María Alicia Delgado falleció a los 77 años, se dio a conocer este 4 de noviembre. Tenía una trayectoria de más de cuatro décadas en la televisión, el cine, la comedia y el doblaje.

Gracias a su participación en programas que marcaron a varias generaciones como ¡Anabel!, Derbez en cuando y La casa de la risa se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la pantalla mexicana. Conoce brevemente su carrera artística y cuál sería su causa de muerte.

¿Quién era María Alicia Delgado?

María Alicia Delgado nació el 18 de marzo de 1949 en Monterrey, Nuevo León. Fue una actriz y locutora mexicana que desarrolló una carrera destacada en la televisión nacional donde participó en decenas de programas de comedia, series y telenovelas.

Debutó en televisión con el programa El tesoro del saber, en 1984, y alcanzó gran popularidad por su participación en ¡Anabel! (1988-1996), donde trabajó junto a Anabel Ferreira y Eugenio Derbez.

María Alicia Delgado también formó parte de producciones como Humor es... los Comediantes, Derbez en cuando, Una familia de diez, María de todos los ángeles, La rosa de Guadalupe, Zacatillo, un lugar en tu corazón, La vecina, Enamorándome de Ramón y Médicos, línea de vida.

Entre sus últimos trabajos destacan la telenovela Fugitivas, en busca de la libertad, de 2024, y la obra Comedia y bohemia, que presentó junto a Polly en febrero de este año en La Cueva de Rodrigo de la Cadena, en CDMX.

¿De qué murió la actriz María Alicia Delgado?

Hasta el momento, la causa de la muerte de María Alicia Delgado no ha sido revelada. El medio Televisa Espectáculos informó que la actriz falleció, pero señaló que no se han dado a conocer detalles sobre las circunstancias del deceso.

Del mismo modo, se desconoce en dónde se realizarán los servicios funerarios y si le realizarán algún homenaje.

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