¡Terribles imágenes! Hospitalizan a luchador que se lanzó desde la esquina y no lo agarraron; piden ayuda urgente para sus gastos médicos (VIDEO)

De nuevo la lucha libre está dando de qué hablar por un terrible accidente que le puede costar la vida a un gladiador. El luchador Ángel Divino, originario de Poza Rica, Veracruz, sufrió un percance en una función y se encuentra hospitalizado, pero su familia ha solicitado ayuda para recaudar dinero que cubra los gatos.

En redes sociales circula el video del momento del accidente. Ángel Divino, cuyo nombre real es Fernando Orellán Martínez, realizó un tornillo de la tercera cuerda hacia afuera del ring, pero ninguno de los cinco luchadores que estaban esperándolo pudo atraparlo y cayó directamente al piso.

¡DEL RING AL HOSPITAL! ÁNGEL DIVINO LUCHA POR RECUPERARSE TRAS APARATOSA CAÍDA

* El gladiador pozarricense Fernando Orellán sufrió accidente al ejecutar un vuelo fuera del cuadrilátero; familiares y allegados piden apoyo ciudadano para cubrir sus gastos médicos.

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En el metraje se puede ver al esteta veracruzano arriba del poste de la tercera cuerda. Se queda parado un momento antes de realizar el mortal. El tornillo es un lance espectacular que requiere fuerza y técnica. Cuando se avienta hay un par de compañeros que ya lo estaban esperando, pero ninguno mete el cuerpo y tampoco hacen mucho por atraparlo, lo que provoca que Ángel Divino impacte de lleno el suelo. Cae de espalda y su cabeza choca contra la superficie dura.

Familiares y amigos de Fernando Orellán Martínez están pidiendo ayuda de la gente para poder cubrir los gastos médicos derivados del accidente, el cual le pudo costar la vida, ya que no sería la primera vez que un luchador muere al realizar una acrobacia en el ring.

El antecedente más cercano de una persona que murió en el ring por una movimiento extremo, como lo es el tornillo de la tercera cuerda, es el del réferi El Búho, quien falleció luego que el luchador El Hijo de Fisham le realizara una llave.

Uno de los casos más famosos es el de El Hijo del Perro Aguayo (Pedro Aguayo Ramírez), quien falleció el 20 de marzo de 2015 durante una función en Tijuana, Baja California. El Perrito, como se le apodaba de cariño, sufrió un traumatismo cervical severo tras un lance contra las cuerdas por parte de la leyenda Rey Mysterio.

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