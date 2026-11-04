Canelo Álvarez recibe el mejor regalo de su vida por parte de su hija; desbordan amor tras su campeonato (VIDEO)

Saúl Canelo Álvarez recibió una espectacular sorpresa por parte de su hija mayor, Emily Álvarez, quien en redes sociales compartió el enorme recibimiento con flores, globos y mariachi que le preparó a su padre con motivo de su reciente conquista del título de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo.

“Hoy me tocó sorprender al hombre que toda la vida me ha hecho sentir la niña más afortunada del mundo”, inicia el mensaje de Emily Cinnamon Álvarez, quien es la primera de cinco hijos que el Canelo tiene tras todas sus relaciones amorosas.

“Bienvenido a casa pa quería que al llegar sintiera un poquito de todo el amor que usted me ha dado siempre y que supiera lo orgullosa que estoy de ser su hija verlo cumplir sus sueños y poder estar ahí para abrazarlo después es algo que no cambiaría por nada gracias por hacerme sentir tan amada y por darme tantos motivos para presumir al papá que tengo lo amo con todo mi corazón”, dice el mensaje completo de la hija del Canelo en redes sociales.

Globos, flores, adornos en negro y dorado, y una frase pegada en un vidrio que dice: “Estoy orgullosa”, además del mariachi sonando, fue la enorme sorpresa que Emily le dio a su papá, quien en las fotos se ve muy feliz y escribió en redes: “Muchas gracias mi niña no me lo esperaba. Te amo”.

El Canelo Álvarez viajó el fin de semana pasado a Arabia Saudita, en donde derrotó a Christian Mbilli en 12 asaltos y se convirtió en el nuevo campeón de peso supermedio del CMB, iniciando así posiblemente una nueva carrera hacia el título indiscutido.

Este cinturón le pertenecía al francés, quien lo ganó luego que Terence Crawford se retiró del boxeo profesional. A su vez, Crawford obtuvo ese campeonato tras vencer en septiembre de 2025 al Canelo, quien llegó a esa pelea como el campeón indiscutido y perdió todas sus fajas.

Ante Mbilli fue la primera contienda del Canelo en más de un año, pero para 2027 el originario de Guadalajara, Jalisco, podría subirse hasta dos veces al ensogado. Rivales le sobran a Álvarez Barragán, solo es cuestión de ver los movimientos que hay en la división y fuera de ella.

El panorama en las 168 está así. Canelo Álvarez es campeón de la WBC, Jaime Munguía de la WBA, Osleys Iglesias de la IBF y en la WBO los campeones son Jacob Bank y Janibek. Esos son los nombres que el Canelo tiene enfrente para volver a ser monarca absoluto.

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